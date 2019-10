Cinema

03/10/2019

Ecco, finalmente, il trailer di The Gentlemen, il nuovo film di Guy Ritchie con Matthew McConaughey, Hugh Grant e Charlie Hunnam.

Dopo il clamoroso successo di Aladdin, Guy Ritchie sta per tornare sul grande schermo con la commedia crime The Gentlemen.

Il trailer mostra Matthew McConaughey nei panni di un uomo d’affari che vive a Londra: il suo personaggio, Mickey Pearson, è un americano che è riuscito a costruire un vero e proprio impero vendendo marijuana a Londra.

Nel momento in cui comincia a girare la voce in merito ad un suo allontanamento dal mercato, si scatenerà una battaglia per conquistare il suo impero.

Ma non solo: se all’inizio Pearson vive in un mondo che gli sembra sicuro, basterà poco per rendersi conto che la sua vita è al centro di macchinazioni, ricatti ed intrighi.

In the jungle, the only way a lion survives, not by acting like a king, by being the king.

Un frase, quella di Pearson, che è già destinata a diventare memorabile: “Nella giungla, l’unico modo in cui un leone sopravvive, non è cercando di fare il re, ma essendolo”.

Hugh Grant (che interpreta Fletcher) e Charlie Hunnam (confidente di Pearson) si troveranno nella situazione di dover amministrare il patrimonio di Pearson, arrivando a capire che gli antagonisti della storia saranno in grado di fare di tutto per accaparrarselo. Una lotta per il potere in cui tutto è concesso e che si svolgerà non senza sparatorie, bugie e scontri in pieno british humor.

Il film di Guy Ritchie vede la presenza di un cast davvero ricco: infatti, oltre a Matthew McConaughey, Charlie Hunnam e Hugh Grant, appariranno sullo schermo anche Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie Marsan e Colin Farrell.

The Gentlemen uscirà nelle sale americane il prossimo 24 gennaio grazie a STX Entertainment.

