03/10/2019

Gli appassionati della serie The Walking Dead potranno presto misurarsi con un nuovo videogioco: è stato annunciato Saints & Sinners, il nuovo titolo in realtà virtuale in arrivo per i giocatori su PC.

La saga The Walking Dead si è già concessa diverse scorribande nel mondo dei videogiochi: una di quelle più note e apprezzate è rappresentata dalla serie di avventure grafiche firmate dalla ora scomparsa Telltale Games, che hanno raccontato le vicende di Clementine e che si sono concluse pochi mesi fa. Il prossimo passo da compiere per la saga, secondo Skybound Games, era coinvolgere ancora di più i giocatori nell'universo di The Walking Dead. E quale modo, per farlo, potrebbe essere migliore di un'esperienza in realtà virtuale?

The Walking Dead in VR

Il gioco si chiamerà The Walking Dead: Saints & Sinners e sarà sviluppato da Skydance Media. Anticipato da un primo trailer, che trovate in apertura al nostro articolo, sarà ambientato in quel che resta di New Orleans, mentre dovrete ovviamente vedervela con le orde di non-morti nel tentativo di sopravvivere.

HD Skybound Games In The Walking Dead: Saints & Sinners i giocatori dovranno sopravvivere sia ai non-morti che agli umani

Il gameplay verterà soprattutto sulla capacità di compiere delle scelte che influenzeranno il corso degli eventi, oltre che sui combattimenti faccia a faccia e sulla necessità di essere più forti anche delle malattie e della fame. In questo mondo incentrato sulla sopravvivenza, sarà il giocatore a decidere da che parte stare: potrete, ad esempio, scegliere di collaborare con altri sopravvissuti a New Orleans, di unirvi a una fazione o di spazzarla via, o magari semplicemente di procedere da soli rifiutando l'aiuto di chiunque altro.

In merito alle meccaniche di combattimento, sarà possibile servirsi di armi di varia tipologia: gli sviluppatori hanno parlato di armamenti che potrete creare sfruttando le risorse che raccoglierete e poi brandire, che potranno andare dall'arma bianca a armi da fuoco, passando anche per armi da lancio e, semplicemente, per le vostre mani nelle colluttazioni corpo a corpo.

HD Skybound Games Gli sviluppatori promettono tensione, combattimenti ed esplorazione per The Walking Dead: Saints & Sinners

Via via che proseguirete nel gioco, scoprirete sempre più dettagli sui misteri che circondano New Orleans e i suoi abitanti, scossi non solo dalla guerra contro i morti, ma anche dai conflitti tra i vivi.

Appuntamento al 2020

The Walking Dead: Saints & Sinners consentirà di vivere tutto questo in prima persona, attraverso il proprio visore per la realtà virtuale. Sarà destinato ai giocatori su PC e, Skybound Games ha annunciato, ha già una data d'uscita: l'appuntamento è fissato per il 23 gennaio 2020.

Saints & Sinners non è il primo tentativo di adattare la serie alla realtà virtuale: qualche tempo fa, Survios ha presentato l'altrettanto ambizioso The Walking Dead: Onslaught, a sua volta destinato ai visori VR e in attesa dell'uscita.

Allora, le orde di New Orleans vi spaventano troppo o siete già pronti a tuffarvi nel mondo di The Walking Dead come mai prima d'ora, grazie alla VR?