Tutti i videogiochi in uscita ad ottobre 2019 su PS4, Xbox One, PC e Switch

03/10/2019

La lista dei videogame in uscita ad ottobre su PC e console di ultima generazione parla chiaro: questo sarà un mese caldissimo per il popolo nerd!

Dopo la relativa fiacca estiva, l'universo videoludico ha ripreso a marciare con una certa lena. Marcia che, come immaginabile, si traduce in una pletora di titoli in uscita con la stagione autunnale, da sempre periodo d'elezione per le varie software house, che già da settembre stanno deliziando gli appassionati con produzioni di ogni fattura e genere.

E se è vero che ottobre ci ha appena salutati, come da tradizione andiamo a scoprire quali sono le release da tenere d'occhio questo mese, distribuite su un po' tutte le piattaforme da gioco in commercio, da PC a PlayStation 4, passando per Nintendo Switch e Xbox One.

A voi non resta che reggervi forte al pad e imbarcarvi con noi in un lungo viaggio fatto di colori, poligoni e pure una manciata di pixel, così da individuare quali videogame potrebbero sedurvi nel corso del mese, spingendovi all'acquisto.

I giochi PS4 in uscita ad ottobre 2019

Ad aprire le danze è la regina di vendite dell'attuale generazione, quella PS4 che - forse entro un anno - si prepara a lasciare il passo alla futura PlayStation 5, per cui Sony ha già diramato alcune delle specifiche tecniche ufficiali.

Il primo ottobre segna infatti il debutto di Ombre dal Profondo, la nuova grande espansione dello shooter massivo Destiny 2. Dopo il prematuro divorzio dal publisher Activision, gli siuppatori di Bungie mettono sul piatto un DLC che promette di tenere impegnati i Guardiani a lungo, chiamandoli a combattere ancora una volta tra i crateri lunari. Il nuovo frammento narrativo coinvolge la misteriosa Eris Morn, mentre tra le attività abbiamo imprese mai viste e un Raid inedito, senza dimenticare le tante ricompense a tema.

Il Giorno 3 del mese sarà invece il grande momento del gioco di ruolo Paranoia: Happiness is Mandatory, seguito il 4 da Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Si tratta, per i pochi che non conoscessero il franchise, di uno sparatutto in prima persona realizzato da Ubisoft, che ci mette nuovamente nei panni dei Ghost, una squadra d'elite dell'esercito americano dedicata alle operazioni speciali. Stavolta, il loro compito è quello di addentrarsi nell'arcipelago d'Auroa, un enorme open world dove ha sede la Skell Technology, una società high-tech caduta nelle mani sbagliate. Il tutto affidandosi anche al gioco in cooperativa online, in cui è fondamentale la costante progressione del nostro personaggio. Nella stessa data, poi, assisteremo al lancio di Ghostbusters: The Video Game Remastered, versione rimasterizzata del tie-in disponibile originariamente nel 2009.

Gli amanti di platform ed enigmi ambientali farebbero bene invece a cerchiare a più tinte di rosso sui propri calendari la data dell'8 ottobre. Quella scelta dai ragazzi di Frozenbyte per il lancio di Trine 4: The Nightmare Prince, accompagnato dal coloratissimo Yooka-Laylee and the Impossible Lair e dall'affascinate Indivisible, un platform RPG d'azione con animazioni e paesaggi disegnati a mano da Lab Zero.

Il 9 ottobre i possessori della console di ultima generazione made in Japan potranno mettere le mani su una esclusiva piuttosto promettente. Ci riferiamo a Concrete Genie, che mette in scena tematiche come il bullismo, la globalizzazione e l'arte come mezzo di redenzione. Il tutto con pieno supporto anche alla realtà virtuale di PlayStation VR, visore compatibile solo con PlayStation 4. Il protagonista Ash combatte a colpi di creatività, trasformando le facciate dei palazzi in una vere e proprie tele, con l'obiettivo di strappare i quartieri della sua cittadina ormai corrotta dalle grinfie delle tenebre.

Con un salto di due giorni - siamo all'11 ottobre -, segnaliamo le release del gioco di strategia e sopravvivenza Frostpunk: Console Edition e del reboot del corsistico GRID, sempre realizzato dai talentuosi sviluppatori britannici di Codemasters.

Planescape Torment, Icewind Dale, Baldur's Gate e Baldur's Gate 2 Enhanced Edition rappresentano ancora oggi alcuni dei più grandi capolavori del genere GDR. Torneranno su PS4 nelle loro migliori edizioni il 15 ottobre, adattando il loro gameplay al controller. Giorno 17, poi, sarà la volta di Travis Strikes Again: No More Heroes - Complete Edition. Lo spin-off della saga ideata da Suda51 precedentemente disponibile solo su Nintendo Switch sarà seguito il 18 del mese da Piante vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville.

Sarà invece il grande wrestling l'assoluto protagonista del 22 ottobre. Visual Concepts e 2K Games metteranno infatti a disposizione degli appassionati WWE 2K20, che promette di essere l'esperienza più completa della serie, con meccaniche di gioco migliorate, comandi ottimizzati e tutte le Superstar, Hall of Famer e Leggende WWE da poter impersonare. Sempre il 22, esce The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, GDR che ha trovato la via per l'Occidente a due anni dal debutto in Giappone. Il titolo di casa NIS America ci mette nei panni di Rean Schwarzer, che si ritroverà a recitare un ruolo fondamentale in una guerra tra bene e male, con tanto di sistema di combattimento a turni.

Ancora tempo di esclusive il 25 ottobre, data che segna il grande ritorno di MediEvil, classe 1998. Il remake del primo capitolo per l'originale PlayStation ripercorre le ossute gesta di Sir Daniel Fortesque, chiamato a vendicarsi del malvagio stregone Zarok e salvare il regno di Gallowmere. Le meccaniche sono rimaste le stesse di un tempo, mentre il comparto grafico ha beneficiato di una evidente svecchiata: potete verificarlo voi stessi grazie ad una demo a tempo, da scaricare gratuitamente su PlayStation Store fino al 6 ottobre. Sempre il 25 abbiamo anche The Outer Worlds, nuova scommessa ruolisitca di Obsidian Interactive, già dietro l'apprezzatissimo Fallout: New Vegas, e Call of Duty: Modern Warfare, soft reboot di una saga che non ha certo bisogno di presentazioni per quanti si dilettano con gli FPS.

Chiudono questa ricchissima "mesata" Close to the Sun, un gioco horror tutto italiano sviluppato da Storm in a Teacup, Super Monkey Ball: Banana Blitz HD e Yakuza 4 Remastered. Usciranno tutti il 29 ottobre 2019.

I giochi Xbox One e PC in uscita ad ottobre 2019

I gamer che preferiscono PC e Xbox One avranno di che sfamarsi nel corso di ottobre 2019.

Prima di tutto grazie al già citato DLC Ombre dal Profondo di Destiny 2, accompagnato da Paranoia: Happiness is Mandatory, GDR ambientato nel Complesso Alfa, l'ultimo idilliaco rifugio dell'umanità controllato dal Computer, e da Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Le rispettive realase sono fissate l'1, il 3 e il 4 ottobre. Sempre giorno 4, poi, toccherà invadere i negozi a Ghostbusters: The Video Game Remastered. L'edizione moderna del gioco del 2009 offre a schermo texture in alta definizione e filmati riadattati, mentre storia e contenuti rimangono gli stessi. La trama va a collocarsi dopo il secondo capitolo della saga cinematografica.

Il mago Amadeus, il cavaliere Pontius e la ladra Zoya torneranno su PC e Xbox One l'8 ottobre con il quarto capitolo di Trine. La loro missione li vedrà impegnati a salvare il principe Selius prima che il mondo venga inghiottito dalle tenebre. Anche Trine 4: The Nightmare Prince, come i capitoli precedenti, fonda tutto il suo fascino sulla cooperativa, con i tre eroi a sfoggiare abilità differenti utilissime per risolvere enigmi o superare i nemici più coriacei.

Lancio fissato a giorno 8 pure per il platform Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Questo sequel realizzato da Team17 rinnova la formula precedente con una commistione di livelli in due dimensioni e mezza e un HUB centrale completamente in 3D. Solo gli utenti PC, poi, potranno vivere le emozioni della antologia cinematografica di John Wick grazie a John Wick Hex. Si tratta di uno strategico realizzato da Mike Bithell, lo stesso autore dietro Thomas Was Alone e Volume. John Wick Hex unisce un sistema di combattimento tattico con il ritmo frenetico e spettacolare dei film interpretati da Keanu Reeves, combinando strategia e azione.

L'8 ottobre uscirà anche Indivisible, mentre l'11 sarà il turno di GRID e, solo su Xbox One, di Frostpunk: Console Edition. Questo strategico dalle componenti survival ci trascina in una visione alternativa della rivoluzione industriale del XIX secolo, in cui il genere umano ha dovuto adattarsi alle proibitive condizioni climatiche imposte da una improvvisa glaciazione. Sempre sulla console di casa Microsoft, ma il 15 ottobre, saranno disponibili i celebri GDR Planescape Torment, Icewind Dale, Baldur's Gate e Baldur's Gate 2 Enhanced Edition, mentre in data 17 debutterà Travis Strikes Again: No More Heroes - Complete Edition.

Il 18 ottobre 2019 Piante vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville si unirà ai videogame in uscita nel corso del mese, così come - solo su PC - Digimon Story: Cyber Sleuth Complete Edition. Il 20 invece, sarà la volta di WWE 2K20, seguito il 25 ottobre da The Outer Worlds e Call of Duty: Modern Warfare. Chiudono il 29 ottobre Super Monkey Ball: Banana Blitz HD e Close to the Sun.

I giochi Nintendo Switch in uscita ad ottobre 2019

Dopo aver invaso il mercato con Nintendo Switch Lite - revisione della console ibrida pensata per il solo gioco portatile -, la "grande N" continua a deliziare i suoi tanti fan ad ottobre con diversi titoli in uscita.

Da giorno 1 è disponibile per l'acquisto Sniper Elite 3: Ultimate Edition. Questa riedizione include tutti i contenuti post-lancio del gioco, tra cui quattro livelli extra per la campagna principale, con tanto di multiplayer wireless locale e supporto al motion control e al Pro Controller.

Il 4 ottobre dovremo invece catturare ectoplasmi in Ghostbusters: The Video Game Remastered. La storia del gioco è stata scritta anche da Dan Aykroyd e Harold Ramis e si colloca dopo il secondo capitolo della saga cinematografica. Il quartetto di acchiappafantasmi ha deciso di ingaggiare un quinto membro, il giocatore, facendogli vestire gli scomodi panni di un Addetto all'Equipaggiamento Sperimentale.

L'8 ottobre 2019 gli utenti di Nintendo Switch potranno fare una vera e propria indigestione di Trine. Il team di sviluppo Frozenbyte e il publisher Modus Games porteranno infatti sugli schermi del device di Kyoto Trine 4: The Nightmare Prince e Trine: Ultimate Collection, raccolta che include tutti i capitoli della serie compreso il quarto. Lo stesso giorno assisteremo al debutto della versione Switch di Call of Chtulhu, avventura ispirata ai disturbanti racconti di Lovercraft. Il giocatore viene mandato sull'isola di Darkwater a indagare sulla scomparsa della famiglia Hawkings, vestendo i panni dell'investigatore privato Edward Pierce. Senza dimenticare Yooka-Laylee and the Impossible Lair - sempre l'8 - e Earthfall, il cui lancio è fissato a giorno 11 del mese.

Una delle avventure ruolistiche più acclamate di sempre cavalca verso Nintendo Switch. Ci riferiamo a The Witcher 3: Wild Hunt di CD Projekt RED, in uscita il 15 ottobre sulla console ibrida in Complete Edition. Questa edizione include il gioco base e tutti i contenuti pubblicati in seguito, comprese le espansioni per la storia intitolate Hearts of Stone e Blood and Wine. Lo stesso giorno segna il debutto di Planescape Torment, Icewind Dale, Baldur's Gate e Baldur's Gate 2 Enhanced Edition, senza dimenticare quello dell'hero shooter Overwatch, su Switch in Legendary Edition - che include il gioco base, un abbonamento di tre mesi a Nintendo Switch Online, 5 modelli leggendari, 5 modelli epici, 5 modelli origins e diversi bonus digitali.

Sarà il porting di A Hat in Time ad animare Nintendo Switch il 18 ottobre, accompagnato da Digimon Story: Cyber Sleuth Complete Edition. I rivali dei Pokémon giocano in "territorio nemico" grazie ad una raccolta che include Digimon Story: Cyber Sleuth e Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory. Saltando al 25 ottobre, segnaliamo il debutto di Resident Evil 5 e Resident Evil 6, seguiti giorno 29 da Super Monkey Ball: Banana Blitz HD e Close to the Sun.

L'horror made in Italy si presenta con un'estetica art deco realmente apprezzabile, portandoci in un ventesimo secolo alternativo, dove saremo chiamati a impersonare Rose mentre si avventura sulla Helios - una colossale e misteriosa nave creata da Nikola Tesla in persona - alla ricerca di sua sorella. Spazio pure per il morso di Vampyr, GDR dalle tinte gotiche di Dontonod Entertainment - gli stessi di Life is Strange, per intenderci.

Il colosso dagli occhi a mandorla chiude le sue uscite di ottobre 2019 con una potentissima esclusiva:

Si tratta di Luigi's Mansion 3, che riporta le avventure di Luigi su una console casalinga dopo il secondo capitolo su 3DS. Il fratello di Mario dovrà andare di nuovo a caccia di fantasmi, esplorando un hotel a più piani alla ricerca dei suoi amici misteriosamente scomparsi nel nulla.