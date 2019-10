Insomma, i gestori del locale non hanno trascurato neppure un dettaglio e persino i camerieri si aggirano tra i tavoli vestiti come degli studenti della scuola di magia di Hogwarts!

Il locale è aperto sia di pomeriggio che di sera, quando tè e tisane cedono il posto a birre e cocktail ispirati alla saga. I camerieri e il barman servono i cocktail in ampolle e boccali a tema Harry Potter . La lista delle bibite, infatti, è stata concepita come un vero e proprio elenco di pozioni magiche .

Il nuovo locale si va ad aggiungere agli altri due pub a tema potteriano aperti in Italia: l’Ollivanders di Benevento e il Binario 9 3/4 di Mapello (in provincia di Bergamo).

Harry Potter sbarca in Sicilia e precisamente a Biancavilla, un piccolo comune in provincia di Catania. È proprio in questa cittadina alle pendici dell’Etna che, a settembre 2019, è stato inaugurato il primo pub siciliano ispirato al maghetto di J.K. Rowling .

Biancavilla, in provincia di Catania, è la sede del terzo locale a tema Harry Potter aperto in Italia: il pub letterario si chiama Gryffindor Public House.

