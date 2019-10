CinemaTV News

di Rina Zamarra - 03/10/2019 11:51 | aggiornato 03/10/2019 11:56

Novembre 2019 ricco di uscite Home Video per Universal Pictures: il calendario include film come Spider-Man: Far From Home e serie Tv come Star Trek Discovery.

Segnatevi la data del 5 novembre 2019. È il giorno di uscita del film Spider-Man: Far From Home e dei cofanetti Spider-Man: Home Collection.

Potrete così rivedere il vostro eroe preferito nell'ultimo film della saga, che è risultato tra i primi cinque più visti del 2019 in Italia. Ritroverete Peter Parker (Tom Holland) in gita in Europa alle prese con un nuovo e potente nemico e potrete seguirne le avventure in DVD, Blu-ray e 4K comodamente seduti nel salotto di casa.

Il 19 novembre, invece, è la data di uscita di Men in Black: International con Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson ed Emma Thompson. Il film spin-off della celebre saga con Will Smith e Tommy Lee Jones sarà disponibile in DVD, Blu-ray e 4K.

Men in Black: International ha come protagonista la giovane Molly, che custodisce il segreto dell’esistenza degli alieni fin da quando era bambina. Il suo obiettivo è diventare un agente ed è decisa a mettercela tutta per perseguire il suo sogno. Sarà l’Agente O a realizzarlo per lei, decidendo di prenderla in prova con il nome di Agente M.

Il mese di novembre di Universal Pictures sarà ricco anche di uscite di film cult. Il 5 novembre escono per la prima volta in Blu-ray pellicole come Charlie’s Angels di Elizabeth Banks e La famiglia Addams 2 di Barry Sonnenfeld.

Non solo, sono previste anche grandi uscite natalizie, tra cui Bianco Natale di Michael Curtiz con Bing Crosby, SOS Fantasmi di Richard Donner con Bill Murray e La vita è meravigliosa di Frank Capra. Il capolavoro di Capra, candidato a 5 Premi Oscar, esce per la prima volta in DVD e Blu-ray ed è sicuramente un ottimo regalo natalizio per gli appassionati di cinema.

Grandi uscite anche per le serie TV. Qui di seguito, trovate l’elenco completo con le date di uscita e i formati delle serie e dei film in vendita a novembre:

Charlie’s Angels - Collezione completa 1-5: 5 novembre 2019 in DVD

Suits - Stagione 8: 5 novembre 2019 in DVD

Star Trek Discovery - Stagione 2: 19 novembre 2019 in DVD e Blu-ray

The Last Kingdom - Stagione 2: 19 novembre 2019 in DVD e Blu-ray

Trolls - La festa continua - Stagione 3: 5 novembre 2019 in DVD

TMT: Il destino delle tartarughe Ninja: 5 novembre 2019 in DVD

Top Wing: 5 novembre 2019 in DVD e Blu-ray

Paw Patrol: Ultimate Rescue: 19 novembre 2019 in DVD

Gli eroi del natale: 5 novembre 2019 in DVD e Blu-ray

Il Grinch: 5 novembre 2019 in DVD e Blu-ray

American Gangster: 5 novembre 2019 in 4K Ultra HD + Blu-ray

Hellboy e Hellboy 2: 5 novembre 2019 in 4K Ultra HD + Blu-ray