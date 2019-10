Lo stiamo già aspettando tutti per il 2020, ma soltanto di recente le riprese sono giunte al termine. Parliamo naturalmente di West Side Story, il nuovo adattamento del celebre musical di Broadway diretto da Steven Spielberg e già trasposto sul grande schermo nel 1961 da Robert Wise e Jerome Robbins.

L'account Twitter ufficiale di Amblin ha infatti pubblicato alcune foto dal set e una lettera di gratitudine firmata dal regista premio Oscar, in cui si dice che la produzione si è ufficialmente conclusa il 28 settembre a Brooklyn.

It’s a wrap on WEST SIDE STORY. To mark the end of production, Steven wanted to share a few thoughts and images with you. 📸: @nikotavernise (Photos 1, 2), #StevenSpielberg (Photo 3) #WestSideStory #StevenSpielberg pic.twitter.com/KLgNBfYpg5

Delle foto pubblicate da Amblin, una ritrae Spielberg con i suoi interpreti principali: Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose e David Alvarez. Un secondo scatto ci mostra invece il resto del cast mettendo insieme gli Sharks con gli Jets, ovvero le due bande di strada rivali protagoniste del film. Nell'ultima foto il regista posa con Rita Moreno (con trucco e abiti di scena), l'indimenticabile Anita della versione originale che vedremo questa volta nel ruolo di Valentina, una rivisitazione del personaggio di Doc, il datore di lavoro di Tony.

Qui sotto riportiamo invece la traduzione della lettera di Spielberg:

È mezzogiorno del 28 settembre 2019 agli Steiner Studios di Brooklyn Navy Yard nella grande città di New York e abbiamo appena terminato di girare la nostra versione di West Side Story. Questo è stato un viaggio senza precedenti: un incontro gioioso, incredibile, commovente, infinitamente sorprendente con la storia e la colonna sonora di uno dei più grandi musical del mondo. I miei brillanti, super-impegnati, generosi e apparentemente inesauribili centinaia di talenti del cast e della crew hanno dato al nostro film tutto quello che hanno, e posso già dire che il lungometraggio, che lanceremo il 18 dicembre 2020, deve tutto a loro come pure il suo regista immensamente grato.

E visto che sono in tema di gratitudine: tutti i giorni degli anni passati durante i quali abbiamo preparato, lanciato, immaginato West Side Story, io e il mio team, il cast e la crew abbiamo camminato sulle orme di quattro giganti: Leonard Bernstein, Arthur Laurents, Jerome Robbins e Stephen Sondheim. Per la luce che hanno sparso sul mondo, per le intuizioni di Stephen Sondheim, per la guida, per il supporto e per il sincero sostegno delle proprietà Bernstein, Laurents e Robbins, alle quali devo più di quanto riesca ad esprimere.

Abbiamo girato West Side Story in tutta New York, da Flatbush a Fort Tryon Park. La città ci ha prestato la sua bellezza e la sua energia e abbiamo attinto profondamente al suo grande spirito multiculturale e poliedrico. In più, abbiamo trascorso tre settimane straordinarie a girare a Paterson, in New Jersey. Un ringraziamento va alla gente di New York e Paterson, e non solo per aver messo i rimorchi, le tende, le gru e le sequenze di ballo in mezzo alla strada; dal profondo del cuore, grazie per il caloroso benvenuto che abbiamo incontrato ovunque, dai pedoni ai poliziotti, dai vicini ai bambini. Senza di voi non avremmo realizzato il nostro musical.

Steven Spielberg