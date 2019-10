Cinema

[Spoiler!]

di Marcello Paolillo - 03/10/2019 09:39 | aggiornato 03/10/2019 09:44

Dal set di Black Widow è trapelata un'immagine che mostra l'attore William Hurt in abiti di scena. Che possa trattarsi della conferma che vedremo Thunderbolt Ross nel cinecomic dedicato a Vedova Nera?

0 condivisioni

Le riprese di Black Widow, lo standalone incentrato sul personaggio di Natasha Romanoff (interpretato nuovamente da Scarlett Johansson) continuano a ritmi serrati, con la fase di reshooting appena avviata.

Ora, dal set del film (via Just Jared) è arrivata la conferma che un volto noto dell’Universo Cinematografico Marvel potrebbe tornare nel cinecomic dedicato al personaggio di Vedova Nera. Stiamo parlando di Thunderbolt Ross, interpretato nuovamente dall’attore statunitense William Hurt.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! William Hurt (‘Thaddeus Ross’) Photographed on #BlackWidow Set! https://t.co/cNqvWurSTG — Marvelous Realm (@MarvelousRealm) October 1, 2019

Ross è un personaggio dei fumetti Marvel creato da Stan Lee e Jack Kirby e apparso per la prima volta su The Incredible Hulk numero 1, del maggio 1962. Si tratta di uno dei principali nemici di Hulk, tanto che è arrivato ad assumere l'identità di Hulk Rosso (noto anche come Rulk) per poter confrontare il Gigante di Giada.

Ne L'incredibile Hulk (uscito nel 2008) lo abbiamo visto dare la caccia a Bruce Banner, alleandosi poi con il capitano Emil Blonsky e trasformandolo grazie all'ausilio dei raggi gamma nella temibile creatura nota come Abominio. Successivamente, Ross è stato avvistato durante i funerali di Tony Stark nella sequenza finale di Avengers: Endgame.

Le foto confermano quindi la presenza di Hurt sul set di Black Widow, sebbene al momento non siano trapelati altri dettagli: che sia la volta buona di riuscire a vedere Rulk sul grande schermo, in un film del Marvel Cinematic Universe? Alcuni fan ipotizzano che Ross possa apparire in una delle consuete sequenze dopo o durante i titoli di coda.

Un'altra ipotesi decisamente affascinante è che Ross abbia intenzione di reclutare Yelena Belova (Florence Pugh) e il villain Taskmaster, magari proprio per proporre loro di salire a bordo del 'progetto' Thunderbolts (gruppo composto in larga parte da ex supercriminali, ideato da Kurt Busiek nel 1997 in The Incredible Hulk n. 449).

Nel cast del film su Vedova Nera troviamo, oltre alla Johansson, anche Florence Pugh, Rachel Weisz e David Harbour.

L'uscita è prevista nei cinema americani per il 1° maggio 2020.