04/10/2019 10:40 | aggiornato 04/10/2019 10:45

Le riprese dei sequel di James Cameron sono attualmente in corso. Ecco una foto dal set scattata dal produttore Jon Landau.

James Cameron al centro dell'azione. La nuova foto dal set di Avatar ci mostra il regista impegnato nelle riprese, mentre lavora con una telecamera a tecnologia 3D.

Difficile dire che cosa ci sarà effettivamente nella scena finale: il set è composto quasi interamente da un green screen su cui il team degli effetti speciali sarà chiamato a ricostruire parte dell'universo di Pandora. Cameron è inoltre circondato da un sistema di piattaforme e impalcature, mentre le sue gambe affondano quasi fino ad altezza finocchio in una vasca piena d'acqua.

A giudicare dalle fiamme visibili sullo sfondo e dalle onde, però, sembra che quella catturata in fotografia dal produttore Jon Landau non sarà una delle scene più "tranquille" dei sequel. Sequel in senso plurale, sì: perché, come Cameron ha reso noto da tempo, il regista ha intenzione di espandere il franchise con quattro nuovi film. Tanto che questa nuova foto potrebbe appartenere anche ad Avatar 3... al capitolo 4 o 5!

Wave machines, blazing fire, and @JimCameron wielding a 3D camera — just another day on the set of the Avatar sequels!



Thanks to producer @JonLandau for capturing the photo. Be sure to follow him for future sneak peeks. 👀 pic.twitter.com/MxuPlOIQ3e — Avatar (@officialavatar) October 2, 2019

La storia riprenderà circa 12 anni dopo che Jake Sully si è unito al popolo dei Na'vi su Pandora. Lui e Neytiri hanno adesso una famiglia, con i giovani protagonisti che si dimostreranno una parte fondamentale per la trama dei sequel.

Oltre a Sam Warthington e Zoe Saldana, ritroveremo nel cast diversi altri "veterani" del mondo di Avatar, tra cui Stephen Lang (il colonnello Miles Quartitch) e Sigourney Weaver, il cui ruolo non è stato ancora specificato ed è al centro di numerose teorie online. Tra gli altri nomi associati al progetto ci sono quelli di Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Ediie Falco, Michelle Yeoh, David Thewlis e forse anche quello di Vin Diesel, che ha reso visita al set lanciando diverse speculazioni in merito al suo ruolo nel progetto.

Avatar 2 uscirà il 17 dicembre 2021 nei cinema degli Stati Uniti.

Nel frattempo, il franchise si espanderà anche con un nuovo videogioco, Avatar: Pandora Rising, un real-time strategy game disponibile per dispositivi mobile dove le forze dei Na'vi si scontrano ancora una volta con la RDA. Il giocatore può scegliere se unire le forze con gli abitanti di Pandora oppure schierarsi con gli umani per costruire una colonia mineraria.

Avatar: Pandora Rising is a massive real-time strategy and social game available for your mobile device. Build your base and battle as the Na’vi and RDA in a massive open world with gorgeous 3D graphics, deep combat and extensive breadth of play. pic.twitter.com/aSQm30udNY — Avatar: Pandora Rising (@AVPandoraRising) September 11, 2019

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del gioco.