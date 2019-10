Death Stranding: ecco il nuovo trailer doppiato in italiano

Videogames

04/10/2019

Death Stranding, il primo titolo della nuova Kojima Productions, è protagonista di un nuovo video promozionale in computer grafica che ci mostra il protagonista e il mondo di gioco.

Nelle prossime settimane, PlayStation 4 diventerà casa di Death Stranding, il primo videogioco di Hideo Kojima dal suo divorzio con Konami e dall'addio alla serie Metal Gear. Il titolo, protagonista in questi ultimi mesi di presentazioni alla Gamescom di Colonia e al Tokyo Game Show dello scorso settembre, ha visto in queste ore l'arrivo di un nuovo video promozionale, che per la prima volta presenta il doppiaggio in italiano.

Nel mondo di Death Stranding

Il teaser trailer, disponibile in apertura al nostro articolo, è realizzato in computer grafica e non rappresenta quindi il comparto tecnico del gioco. In esso, è possibile vedere il protagonista, Sam Porter Bridges, raccontarci le atmosfere del mondo diviso che caratterizzerà l'opera di Kojima Productions.

Kojima Productions Norman Reedus sarà il protagonista Sam Porter Bridges in Death Stranding

Nei suoi panni, i giocatori dovranno attraversare, da est a ovest, un vasto open world che ricorda gli Stati Uniti d'America, oggi conosciuti come le United Cities of America. In questo futuro distopico, gli esseri umani sono stati dominati dalle divisioni: la missione di Sam sarà quella di ricollegare i piccoli centri abitati isolati che le diverse comunità – o addirittura i singoli individui – hanno formato, nel tentativo di riunire gli esseri umani e di aprire le porte a un futuro più prospero in cui ricominci a risuonare la parola insieme.

Hideo Kojima ha anticipato al Tokyo Game Show che, seppur non sia possibile un'interazione diretta, il mondo di gioco consentirà di trovare le tracce del passaggio degli altri giocatori, che potrebbero magari costruire un ponte per superare un ostacolo, oppure segnalare agli altri un pericolo con appositi indicatori. A distanza, da qualsiasi parte del pianeta, i giocatori di Death Stranding potranno così arrivare ai loro obiettivi collaborando, in qualche modo rappresentando nel mondo reale i collegamenti che sono tema cardine del gioco.

Un album musicale per Death Stranding

Nei giorni scorsi, Sony ha anche annunciato l'arrivo di Death Stranding, un brano del gruppo musicale CHVRCHES, che sarà il primo di un album ispirato alle atmosfere e alle vicende del videogioco di Hideo Kojima.

Sul suo profilo Twitter, il game designer ha anticipato che proprio questa sarà la canzone che sentiremo nei titoli di coda di Death Stranding, ai quali a suo dire arriveremo molto emozionati.

I’ve been CHVRCHES’ fan since their 1st. Their new song DEATH STRANDING appears at the end credit of DS. Very positive & wonderful song. Amazing lyrics. I’ve been thru rough days by listening to it. When you hear at the end of the game you will be touched. Check out LOVE IS DEAD. https://t.co/PhXjcrzu6R — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) October 2, 2019

Tra gli altri artisti che comporranno per l'album dedicato al gioco, anche i Bring Me The Horizon, The Neighbourhood, Flora Cash e MISSIO. L'album completo, in digitale, sarà incluso nell'acquisto per tutti coloro che acquisteranno la Special Edition o la Collector's Edition del gioco.

Kojima Productions

Death Stranding arriverà su PlayStation 4 il prossimo 8 novembre, accompagnato anche da una esclusiva PlayStation 4 Pro da collezione con livrea dedicata. Tra i membri del cast che interpreteranno i suoi protagonisti troveremo Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lea Seydoux, Margaret Qualley, Lindsay Wagner, Guillermo Del Toro, Troy Baker, Tommie Earl Jenkins e Nicolas Winding Refn. Ancora da verificare invece se, oltre a questo teaser promozionale, anche il gioco sarà doppiato interamente in italiano, o se si limiterà ai soli sottotitoli.

