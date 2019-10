Fallout Legacy Collection, in arrivo la raccolta definitiva della saga post apocalittica?

Videogames

Un bundle di ben sei giochi è stato avvistato su Amazon Germania, dedicato a tutti gli episodi singleplayer della celebre saga rulistica nata nel 1997.

Nell'ampio e variegato panorama videoludico esistono saghe divenute col tempo delle vere e proprie leggende. Miti in pixel e poligoni ritenuti pietre miliari per un settore in continua espansione.

Tra i nomi coinvolti, è impossibile non citare il franchise di Fallout, nato nel lontano 1997 grazie all'impegno congiunto di Black Isle Studios e Interplay, che diedero vita a una serie ruolistica con visuale isometrica dal deciso sapore post apocalittico. Il resto è storia, con Bethesda Softworks ad aver rilanciato il brand in una chiave assai diversa a partire dal terzo capitolo, mantenendo invariato il suo immaginario - quello di un futuro distopico a cavallo tra il XXII e il XXIII secolo, ma che vede l'iconografia e la tecnologia ispirate a quelle presenti negli Stati Uniti durante gli anni '50 - e rivoluzionando la struttura ludica indirizzandola verso quella che oggi tutti conosciamo.

Proprio per omaggiare una storia tanto luminosa, il colosso del Maryland sarebbe intenzionato a lanciare sul mercato la Fallout Legacy Collection, vale a dire la raccolta definitiva dedicata alla saga nucleare. A svelarne l'esistenza, come riportato dal sito GamesRadar, è la divisione tedesca di Amazon, che l'ha inserita nei propri listini al prezzo di 39,99 euro.

Al sui interno troveremo tutti i capitoli singleplayer di Fallout, compreso l'ultimo, potendo così portarci a casa in un'unica soluzione ben sei giochi diversi. Si tratta di Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3: Game of the Year Edition, Fallout New Vegas: Ultimate Edition, Fallout 4: Game of the Year Edition - gli ultimi tre includono tutti i principali DLC -, mentre restano fuori Fallout Shelter, Fallout: Brotherhood of Steel e il controverso Fallout 76.

Per il momento Bethesda non si è sbottonata in merito, e non ha confermato o smentito l'esistenza di questa collezione Legacy. Per scoprire tutta la verità, comunque, non dovremo attendere molto: Amazon Germania fissa la data di uscita su PC al prossimo 25 ottobre. Voi sareste interessati all'acquisto?