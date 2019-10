Festa del Cinema di Roma e Alice nella città 2019: tutti i film

Cinema

di Rina Zamarra - 04/10/2019 16:33 | aggiornato 04/10/2019 16:36

Svelata la lista dei 33 film in concorso alla Festa del Cinema di Roma e il programma di Alice nella città: tra i titoli Motherless Brooklyn di Edward Norton.

0 condivisioni

La 14esima edizione del Festa del Cinema di Roma (17-27 ottobre 2019) è ai nastri di partenza. Nella serata del 17 ottobre 2019 spetterà a Edward Norton aprire il festival con la proiezione del suo film Motherless Brooklyn - I segreti di una città.

Il secondo lavoro come regista di Norton è nella selezione ufficiale dei 33 film in concorso, che include titoli come The Irishman di Martin Scorsese, Scary Stories to Tell in the Dark di André Øvredal e Nomad, il documentario di Werner Herzog dedicato allo scrittore Bruce Chatwin. Sono solo due i titoli italiani in concorso, vale a dire il film Il ladro di bambini di Guido Lombardi e il documentario Santa subito di Alessandro Piva.

Selezione ufficiale

438 Dagar di Jesper Ganslandt

Dagar di Jesper Ganslandt 1982 di Oualid Mouaness

di Oualid Mouaness The Aeronauts di Tom Harper

di Tom Harper Antigone di Sophie Deraspe

di Sophie Deraspe Two of us di Filippo Meneghetti

di Filippo Meneghetti Downton Abbey di Michael Engler

di Michael Engler Drowning di Melora Walters

di Melora Walters The Farewell di Lulu Wang

di Lulu Wang Fête de famille di Cédric Kahn

di Cédric Kahn Honey Boy di Alma Har’el

di Alma Har’el Hustlers di Lorene Scafaria

di Lorene Scafaria The Irishman di Martin Scorsese

di Martin Scorsese Judy di Rupert Goold

di Rupert Goold Kohtunik - Your Honor di Andres Puustusmaa

di Andres Puustusmaa Il ladro di giorni di Guido Lombardi

di Guido Lombardi Le meilleur reste à venir di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte

di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte Military Wives di Peter Cattaneo

di Peter Cattaneo Motherless Brooklyn - I segreti di una citt à di Edward Norton

à di Edward Norton Mystify: Michael Hutchence di Richard Lowenstein

di Richard Lowenstein Nomad di Werner Herzog (documentario)

di Werner Herzog (documentario) On air di Manno Lanssens (documentario)

di Manno Lanssens (documentario) Pavarotti di Ron Howard (documentario)

di Ron Howard (documentario) Rewind di Sasha Joseph Neulinger (documentario)

di Sasha Joseph Neulinger (documentario) Santa subito di Alessandro Piva (documentario)

di Alessandro Piva (documentario) Run With The Hunted di John Swab

di John Swab Scary Story To Tell in The Dark di André Øvredal

di André Øvredal Tantas Almas di Nicolás Rincón Gille

Trois Jours Et Une Vie di Nicolas Boukhrief

di Nicolas Boukhrief VRBA - Willow di Milcho Manchevski

- di Milcho Manchevski Waves di Trey Edward Shults

di Trey Edward Shults Western Stars di Thom Zimny e Bruce Springsteen (documentario)

di Thom Zimny e Bruce Springsteen (documentario) Where’s My Roy Cohn ? di Matt Tyrnauer (documentario)

? di Matt Tyrnauer (documentario) Your mum and dad di Klaartje Quirijns (documentario)

Altri film

Tutti ne parlano

The Vast of Night

Share

La belle époquw

Eventi Speciali

Cecchi Gori - Una famiglia italiana

Illuminate

Lunar City

Ode a Nick Drake. Songs in a Conversation

Negramaro. L'anima vista da qui

Sin | Il peccato

Tornare

UglyDolls

Very Ralph

Riflessi

Bar Giuseppe

I Wish I Was Like You

Il terremoto di Vanja

Moka Noir. A Omegna non si beve più caffè

Nessun nome nei titoli di coda

Not Everything is Black

That Click

The Birth of the Leopard | La nascita del Gattopardo

La ruota del Khadi l'ordito e la trama dell'India

Tributi

Ugo & Andrea

Il mestiere delle armi

Turi Ferro. L'ultimo Prospero

Alice nella città: il programma ufficiale

Parallelamente alla Festa del Cinema, si svolgerà anche la 17esima edizione di Alice nella città. La sezione autonoma dedicata alle nuove generazioni prende il via il 17 ottobre per concludersi il 27 ottobre 2019.

Come sempre, sono previsti lungometraggi, cortometraggi e documentari attenti alle tematiche che coinvolgono i più giovani. Il 17 ottobre, inoltre, sono attese a Roma Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer che parteciperanno all’anteprima europea di Maleficent - Signora del male di Joachim Rønning.

Ecco il programma con i film in concorso:

Concorso Young Adult:

One more jump di Emanuele Gerosa

di Emanuele Gerosa Son-Mother di Mahnaz Mohammadi

di Mahnaz Mohammadi Beyond The Horizon di Delphine Lehericey

di Delphine Lehericey Sunburned di Carolina Hellsgård

di Carolina Hellsgård Don’t Forget To Breath e di Martin Turk

e di Martin Turk The Dazzled di Sarah Suco

di Sarah Suco Perfect 10 di Eva Riley

di Eva Riley Lane 4 di Emiliano Cunha

di Emiliano Cunha Cleo di Eva Cools

di Eva Cools Lola di Mya Bollaers

di Mya Bollaers L’agnello di Mario Piredda

di Mario Piredda La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti

Alice - Panorama Internazionale

Light Of My Life di Casey Affleck

di Casey Affleck Maternal di Maura Delpero

di Maura Delpero Zombi Child di Bertrand Bonello

di Bertrand Bonello Adoration di Fabrice du Welz

di Fabrice du Welz Mickey And The Bear di Annabelle Attanasio

di Annabelle Attanasio Take Me Somewhere Nice di Ena Sendijarević

di Ena Sendijarević Aga’s House di Lendita Zeqiraj

di Lendita Zeqiraj La Fortaleza di Andrés Torres

di Andrés Torres Taro The Fool di Omori Tatsushi

di Omori Tatsushi Mosaic Portrait di Zhai Yixiang

di Zhai Yixiang Adolescents di Sébastien Lifshitz

di Sébastien Lifshitz Bull di Annie Silverstein

Alice - Panorama Italia