04/10/2019

A partire da venerdì 4 ottobre 2019 i rivenditori autorizzati e i Disney Store metteranno in vendita i prodotti ispirati a Frozen 2: tanti i Funko POP e i set LEGO.

Il 4 ottobre 2019 i rivenditori di prodotti Disney e i Disney Store di tutto il mondo proporranno i prodotti ispirati a Frozen 2 - Il segreto di Arendelle. Il lancio globale del merchandising è stato preceduto dalla Frozen Fan Fest, appuntamento che ha visto la partecipazione negli Stati Uniti e in Gran Bretagna di tanti personaggi noti. Influencer e fan di Frozen hanno assistito alla presentazione di giocattoli, abbigliamento, costumi, oggettistica per la casa, giochi digitali e molto altro ancora.

La presentazione dei prodotti continuerà anche nei prossimi giorni e persino dopo l’uscita al cinema del film, che in Italia è prevista per il prossimo 27 novembre 2019.

Gli appassionati di Funko POP, per esempio, non avranno che l’imbarazzo della scelta. Saranno in vendita Elsa, Anna, Mattias, Olaf, Kristoff, Sven e non solo.

Tante anche le proposte HASBRO, dalle bambole di Elsa e Anna che cantano le canzoni del film al castello con i personaggi principali fino al set Anna e Kristoff in versione elegante con costumi curati in ogni piccolo dettaglio.

LEGO non ha perso l'occasione di regalare ai fan del film diversi nuovi set, a partire da La casa sull’albero incantata. Il set contiene 302 pezzi e consente di costruire l’albero e la casetta con camera da letto al piano inferiore, zona pranzo al piano superiore, torre di vedetta, teleferica, casette dei conigli, area campeggio, zona di pesca e portale magico. Non solo, il set include anche le mini-doll di Anna e Mattias.

I bambini dai quattro anni in su avranno a disposizione il set Spedizione sulla canoa di Anna, pensato per essere facile e divertente da costruire per i più piccoli. Il set include la canoa e lo scivolo di ghiaccio, l’altalena, il fogliame mobile, le rocce, due mini-doll di Anna e Olaf e un coniglietto LEGO.

Ai bambini dai 4 anni in su è dedicato anche L’avventura sul carro di Elsa. Il set contiene il carro con posto per due mini-doll, i finimenti di Sven per poterlo attaccare al carro, la stalla con abbeveratoio e falò, la mangiatoia con il fieno, l’area pic nic, la mini-doll di Elsa, Sven e 2 renne LEGO. Ci sono inoltre tutta una serie di simpatici elementi accessori, tra cui una carota, una scatola di biscotti e un marshmallow.

Il castello, invece, è il protagonista del playset Il villaggio del Castello di Arendelle. Il set include il castello a tre piani con la sala del trono, la camera da letto, la bancarella del fornaio e quella del pescivendolo e un piccolo molo con una barca a remi.

Tanti anche gli accessori, dallo scrigno del tesoro alla corona, dalla casetta degli uccelli al telescopio. Nel set ci sono anche le mini-doll di Elsa, Anna e Kristoff.

LEGO ha pensato di dedicare un intero set a un unico personaggio: Olaf, che i bambini potranno costruire dotandolo di braccia e collo snodabili. Nel set sono inclusi anche il papillon blu, il diario e la matita di Olaf. Una volta costruito, il personaggio sarà alto 14 centimetri.

Infine, l’ultimo set LEGO dedicato a Frozen 2 è Il portagioielli di Elsa, dotato di specchio, cassetto richiudibile, 2 anelli, la mini-doll di Elsa e il personaggio LEGO del Nokk.

