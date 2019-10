Cinema

04/10/2019

Il weekend al cinema del 5 e 6 ottobre è il primo dell'atteso e acclamato Joker con Joaquin Phoenix. Ma (ovviamente) il film di Todd Phillips non è l'unica novità. La programmazione è ricchissima e per tutti.

Il primo fine settimana del mese è anche il primo dell'atteso, acclamato e già controverso Joker di Todd Phillips con Joaquin Phoenix. Il vincitore del Leone d'Oro a Venezia 76 si annuncia come uno dei titoli più importanti della stagione e sono in molti a scommettere che arriverà agli Oscar 2020 da protagonista (in primis, il suo regista). Ma la pellicola sul celebre villain DC non è (ovviamente) l'unica novità in sala.

Scoprite qui tutti i film al cinema nel weekend del 5 e 6 ottobre 2019. E per non perdervi neppure un'uscita, tenete d'occhio l'articolo con la programmazione completa fino al 31.

Animazione

Il piccolo yeti

Animazione, Avventura - USA, Cina, 2019 - Durata 92 Min.

Yi è una ragazzina solitaria, che sogna di viaggiare alla scoperta della Cina (come avrebbe dovuto fare con il papà, che non c'è più) e si arrangia con lavoretti di ogni tipo per mettere da parte i soldi che le servono per partire. Il suo angolo di mondo preferito è un tetto che affaccia su Shangai, dove Yi si rifugia a suonare il violino. E proprio qui, una sera, fa un incontro incredibile e inaspettato. Un piccolo yeti, ferito, spaventato e inseguito da un collezionista senza scrupoli, le compare davanti di punto in bianco. I due fanno amicizia e, dopo avergli dato il nome di Everest, la ragazzina decide di aiutarlo a tornare a casa, sui monti dell'Himalaya.

Il film è diretto da Jill Culton e nella versione originale conta sulle voci di Albert Tsai, Chloe Bennet, Eddie Izzard, Sarah Paulson, Tenzing Norgay Trainor.

Biografici

Io, Leonardo

Biografico - Italia, 2019 - Durata 90 Min.

A 500 anni dalla scomparsa di Leonardo Da Vinci, l'uomo, l'artista, lo scienziato, l'inventore prende vita in un viaggio che parte dai suoi scritti e dai suoi disegni per raccontare il pensiero, l'opera e il costante conflitto tra una mente impegnata in una costante ricerca e l'urgenza materiale dell'epoca e degli uomini che si sono rivolti al grande maestro per i suoi servigi. Con una narrazione lontana dagli stereotipi, il più grande genio di sempre si mostra nelle sue tante (ma non tutte) sfaccettature.

Diretta da Jesus Garces Lambert, la pellicola annovera nel cast Luca Argentero, Angela Fontana, Massimo De Lorenzo, Francesco Pannofino.

Commedie

Appena un minuto

Commedia - Italia, 2019 - Durata 93 Min.

Claudio ha 50 anni, vive con la mamma dopo essere stato piantato dalla moglie (che lo ha lasciato per il "Re della Zumba"), ha due figli che non hanno alcuna stima di lui e ha perso l'attività di famiglia ereditata (controvoglia) dal padre. Le sue giornate trascorrono tutte uguali con gli amici ugualmente male in arnese Simone e Ascanio, fino a che quest'ultimo lo convince a comprare uno smartphone a prezzo stracciato in un negozio di cinesi. Il telefono ha una incredibile funzione: permette di riavvolgere il tempo di 60 secondi. Claudio userà l'inaspettata occasione per (provare a) raddrizzare la sua vita.

Il film è diretto da Francesco Mandelli e conta sulla presenza di Max Giusti, Massimo Wertmüller, Loretta Goggi, Paolo Calabresi, Dino Abbrescia, Herbert Ballerina, Mirko Frezza, Susy Laude, Carolina Signore, J-Ax, Francesco Mura.

Non si può morire ballando

Commedia - Italia, 2019 - Durata 85 Min.

Gianluca è ricoverato in ospedale con una diagnosi che lascia poche speranze. Una rara malattia - detta della "cellule dormienti" - lo sta consumando un po' alla volta e di fronte a sé non ha più di 3 mesi di vita. Ma suo fratello, Massimiliano, non è disposto ad arrendersi. Cercando materiale sulla patologia di Gianluca, scopre che esiste uno studio che sostiene che una possibile terapia consista nel risvegliare le "cellule dormienti" attraverso la rievocazione di emozioni, sentimenti e ricordi.

Diretta da Andrea Castoldi, la pellicola è interpretata da Salvatore Palombi, Mauro Negri, Gianni Quillico, Lorenza Pisano, Jvonne Giò, Marco Speziali, Danny Duyko, Rebecca Amodeo, Valentina Scuderi, Alessandra Brambilla.

Thanks!

Commedia - Italia, 2018 - Durata 105 Min.

Fil, la sua fidanzata messicana Ysabel e Charlie coltivano marijuana nell'alloggio in cui vivono, al terzo piano di un palazzo fatiscente. I 3 decidono di tentare il colpo della vita, sperimentando una serie di incroci, per produrre la migliore varietà di erba possibile ed esportare i semi in Messico. Quando ottengono una produzione potenzialmente perfetta, l'ostacolo diventa trovare il corriere per contrabbandarla. Dopo varie peripezie, Fil, Ysabel e Charlie individuano in Wanda, una insospettabile donna obesa, la candidata perfetta. Ma il piano si complica con l'arrivo di Annalisa, padre di Fil e transessuale di mezza età, e un problema intestinale...

Il film è diretto da Gabriele Di Luca e annovera nel cast Antonio Folletto, Massimiliano Setti, Beatrice Schiros, Francesca Turrini, Maria Chiara Augenti, Claudio Bigagli, Luca Zingaretti.

Tuttaposto

Commedia - Italia, 2019 - Durata 90 Min.

Roberto Lipari è il figlio del Magnifico Rettore dell'università di una piccola città della Sicilia e grazie all'influenza del padre vanta un percorso accademico costellato di 30 e lode. Ma il giovane non è l'unico privilegiato. L'intero Ateneo si regge su un sistema di nepotismo, favoritismo e corruzione. Tuttavia, le cose sono destinate a cambiare. Quando Roberto incontra Irina, studentessa Erasmus proveniente dalla Russia, il giovane non solo decide di smarcarsi dall'influenza paterna, ma lancia l'app "Tuttapposto", una sorta di Tripadvisor dei docenti. Di punto in bianco, i professori sono costretti a lavorare bene e onestamente per ottenere buone recensioni. Ma gli studenti saranno in grado di gestire l'inaspettato, enorme potere che si sono ritrovati per le mani?

Diretta da Gianni Costantino, la pellicola conta sulla presenza di Luca Zingaretti, Roberto Lipari, Ninni Bruschetta, Monica Guerritore, Sergio Friscia, Silvana Fallisi, Paolo Sassanelli, Maurizio Marchetti.

Drammatici

Joker

Drammatico, Thriller - USA, 2019 - Durata 122 Min.

Arthur Fleck è un uomo emarginato, che vive con la madre in un palazzone fatiscente e sbarca il lunario facendo pubblicità per strada travestito da clown. Il suo sogno è di diventare un comico, ma anziché ridere con lui, la gente ride di lui. Ignorato dalla società, che quando si accorge di lui lo fa per prenderlo in giro e bullizzarlo, e afflitto da un inquietante tic nervoso che lo fa ridere a sproposito in maniera incontrollata, Arthur sprofonda tra i suoi demoni. Fino a che un giorno compie un gesto violento e disperato. Da quel momento, diventa un pericoloso criminale per la polizia e una sorta di eroe per gli oppressi dall'arroganza dei ricchi.

Il film è diretto da Todd Phillips ed è interpretato da Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Bill Camp, Zazie Beetz, Brett Cullen, Frances Conroy, Glenn Fleshler, Marc Maron, Douglas Hodge, Josh Pais, Shea Whigham.

In attesa di vederlo al cinema, scoprite di più con la recensione e la risposta di Todd Phillips, Joaquin Phoenix e Warner Bros. a chi ritiene che la pellicola sia pericolosa e inciti alla violenza.

Nato a Xibet

Drammatico - Italia, 2019 - Durata 78 Min.

Pietro La Paglia è nato e vive a Calascibetta, un piccolo paese nell'entroterra di Enna, in Sicilia. Il giovane aiuta il padre nell'attività di famiglia, la pastorizia, nonostante sogni una vita diversa. Quando diventa adulto, decide di lasciare il paese natio e di cercare fortuna al Nord. Con fatica e dedizione si afferma come fotografo professionista, ma il ricordo della sua terra è sempre vivo e decide di tornare a Calascibetta. Le persone e i luoghi della sua infanzia e adolescenza lo accompagnano in un viaggio tra i ricordi che si snoda tra passato e presente.

Diretta da Rosario Neri, la pellicola annovera nel cast Vittorio Vaccaro, Gabriele Pisano, Lorenza Denaro, Francesco Capizzi, Domenico Gennaro, Giuseppe Maurizio Piscopo.

Manta Ray

Drammatico - Thailandia, Francia, Cina, 2018 - Durata 105 Min.

Un giorno, sulla spiaggia del villaggio in riva al mare dove vive, un pescatore trova un uomo ferito. Il pescatore lo soccorre e sviluppa con lui un legame profondo e fatto di silenzio, perché l'uomo non parla. Muto o traumatizzato da qualcosa che gli ha tolto le parole. Il pescatore chiama l'uomo Thongchai, come una popostar thailandese, e instaura con lui una nuova quotidianità. Fino a che, un giorno, prende il mare e non fa più ritorno. Lentamente, ma inesorabilmente, Thongchai si appropria della vita del suo salvatore. Ma le onde riportano sempre tutto a riva...

Il film è diretto da Phuttiphong Aroonpheng e conta sulla presenza di Wanlop Rungkamjad, Aphisit Hama, Rasmee Wayrana.