La pellicola che si è aggiudicata di recente il Leone d'oro al miglior film, Joker, offre uno sguardo approfondito al super cattivo di Batman e vanta nel cast attori del calibro di Joaquin Phoenix e Robert De Niro. I due, tuttavia, hanno avuto degli screzi sul set, dovuti a metodi molto diversi di prepararsi ai ruoli nei film a cui partecipano.

A raccontare dell'attrito tra gli attori è stato il regista Todd Phillips. Il cineasta, infatti, ha rivelato che De Niro ci teneva a leggere la sceneggiatura insieme a tutti gli altri i membri del cast, ma Phoenix preferiva un approccio più libero per "entrare nella testa del suo personaggio"

Phillips ha così riportato l'aneddoto in un'intervista a Vanity Fair:

I due, però, alla fine sono andati oltre le loro divergenze.

Pace fatta, insomma, diversamente dai loro personaggi che sono avversari nel film. L'interprete di Joker ha comunque confessato che, almeno inizialmente, non si sentiva a suo agio a parlare con De Niro:

De Niro ha poi aggiunto:

Non avevamo bisogno di parlare di nulla. Ci dicevamo soltanto 'Facciamo il nostro lavoro e relazioniamoci tra personaggi'. Rende tutto più semplice e non c'è bisogno di chiacchierare.

A proposito del suo metodo di lavoro e del suo personale approccio al film, Phoenix ha inoltre dichiarato:

Per me la recitazione è come un documentario. Credo che dovresti provare e pensare come il tuo personaggio, in quel momento.