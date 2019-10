Cinema

di Sara Adami - 04/10/2019 11:24 | aggiornato 04/10/2019 11:29

Nel prossimo The Batman di Matt Reeves potremmo vedere una di queste donne nel ruolo di Catwoman: Tessa Thompson, Lupita Nyong’o, Alexandra Shipp, Gugu Mbatha-Raw o Logan Browning. Chi sarà la prescelta?

Secondo recenti indiscrezioni, pare che il ruolo di Catwoman nel prossimo The Batman di Matt Reeves potrebbe essere interpretato da Tessa Thompson, Lupita Nyong’o o Alexandra Shipp.

La notizia arriva direttamente dal sito Geeks Worldwide che pare aver ottenuto in esclusiva l’elenco di tutte le attrici in lizza per questa parte.

Sia la Thompson che la Nyong’o sono già apparse in film Marvel Studios: la prima nel ruolo di Valkyrie in Thor: Ragnarok e Avengers: Endgame, mentre la seconda è stata Nakia in Black Panther, oltre ad aver avuto un ruolo in Us di Jordan Peele.

Tessa Thompson, tra l’altro, riprenderà il suo ruolo nel film Thor: Love and Thunder.

Alexandra Shipp, invece, è stata Storm, la mutante Ororo Munroe, in X-Men: Apocalypse nel 2016, nel 2019 in Dark Phoenix e ha appena concluso le riprese di Kung Fury 2 con Michael Fassbender e Arnold Schwarzenegger.

Pare che Reeves fosse da tempo alla ricerca di una donna di colore per il ruolo di Catwoman: la contendente principale era Zoe Kravitz, che però avrebbe rifiutato la parte.

Ma i possibili nomi non sono finiti: anche Gugu Mbatha-Raw e Logan Browning sarebbero nella rosa dei candidati per interpretare Selina Kyle, alias Catwoman.

La Mbatha-Raw ha recitato di recente in Dark Crystal: Age of Resistance, mentre la Browning in Dear White People, una serie Netflix in quattro stagioni.

Nel prossimo The Batman vedremo Robert Pattinson nel ruolo di protagonista e Jeffery Wright in quello del commissario Jim Gordon.

Per intepretare il Pinguino (o come Riddler), invece, è in lizza Jonah Hill.