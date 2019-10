Marvel e Games Workshop insieme per i fumetti di Warhammer

Fumetti

04/10/2019

Marvel Comics e Game Workshop hanno siglato un accordo per la realizzazione di alcune serie a fumetti ispirate agli universi di Warhammer e Warhammer 40.000.

Dopo aver acquisito le licenze per la produzione di serie a fumetti dedicate a Star Wars, Conan il Barbaro e League of Legends, con un annuncio sul proprio sito internet Marvel Comics ha comunicato di essere al lavoro assieme a Games Workshop su alcuni albi e graphic novel basati sugli universi narrativi di Warhammer, il più celebre gioco di guerra da tavolo con miniature.

Il progetto, pronto a esordire nelle fumetterie americane nell’autunno 2020, dovrebbe includere storie incentrate sia sul fantascientifico mondo di Warhammer 40.000 - su cui è attualmente in lavorazione anche una serie TV in live action - che su quello fantastico di Warhammer: Age of Sigmar, evoluzione dello storico Warhammer Fantasy Battle del 1986.

Da una parte potremmo dunque gustarci avventure ambientate in un futuro lontano, violento e oscuro, dove le forze dell'Imperium sono in costante lotta contro le orde del Chaos e la minaccia Xenos; dall'altra potremmo invece leggere delle epiche battaglie tra le Grandi Alleanze di Ordine, Chaos, Morte e Distruzione, pronte a scontrarsi per il dominio sui Reami Mortali.

Gli Stormcast Eternals in lotta contro le Orde del Chaos in Warhammer: Age Of Sigmar

L'editor di Marvel Comics Mark Basso ha così commentato l'importante accordo stretto tra la Casa delle Idee e l'azienda britannica:

Non avete idea di quanto siamo entusiasti di poterci inoltrare nelle profondità degli immensi universi di Warhammer. Per noi di Marvel non è certo una novità raccontare avventure fortemente incentrate sui personaggi e collocate in un mondo di storie interconnesse tra loro, e i fan ameranno ciò che abbiamo iniziato a preparare per loro insieme al team di Games Workshop dedicato ai fumetti di Warhammer.

In attesa di leggere i fumetti Marvel di Warhammer e Warhammer 40.000, potete approfondire storia, personaggi e fazioni di questi due vastissimi universi sul sito ufficiale di Game Workshop.