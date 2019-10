Fumetti

di Silvio Mazzitelli - 04/10/2019 09:06 | aggiornato 04/10/2019 09:10

Ormai Eiichiro Oda ci ha preso gusto, e stavolta, dopo Rufy, Zoro, Nami e altri personaggi, tocca a un altro importante membro della ciurma di Cappello di Paglia mostrarsi invecchiato.

0 condivisioni

Come i fan del longevo manga One Piece sanno, Eiichiro Oda in ogni nuovo volume inserisce, tra un capitolo e l'altro, le SBS, una rubrica in cui il mangaka risponde alle domande (spesso assurde e ironiche) dei fan. Da ormai oltre un anno tra le domande più gettonate ci sono quelle dedicate al vedere i propri beniamini in versione adulta, o per meglio dire, invecchiata.

Abbiamo già visto in passato come Oda abbia mostrato le versioni a 40 e 60 anni di Rufy ed Ace, per poi passare a Roronoa Zoro, lo spadaccino della ciurma. L'ultima arrivata è stata la bella Nami, dipinta in versione "matura" nel volume 92 del fumetto.

Da poco in Giappone è uscito il volume 94 e ancora una volta è toccato a un nuovo personaggio della ciurma di Rufy mostrarsi invecchiato. Questa volta la richiesta dei fan è stata verso Usopp, il cecchino, e anche un po' l'aggiustatutto, dal naso lungo.

Shueisha

Come di consueto Oda ha disegnato il personaggio immaginandolo a 40 e 60 anni in due differenti versioni. La prima è la versione canonica, mentre quella più sciatta è una versione in cui il personaggio ha smesso di inseguire i propri sogni. L'autore ha sempre mostrato questo divertente "what if" dei suoi personaggi, mostrando le conseguenze dell'abbandono della giusta via.

Siamo sicuri che in futuro, in un'altra SBS, potremo vedere altri personaggi nella loro versione invecchiata dato che i fan sembrano amare molto questo piccola rubrica fatta da Oda. Non sappiamo se sia solo un caso, ma Oda ha iniziato a mostrare i personaggi in versione matura nell'ordine in cui si sono uniti nella ciurma: il primo ovviamente è stato Rufy, a cui ha aggiunto il fratello Ace; poi è toccato a Zoro, il primo a unirsi al pirata dal cappello di paglia; Nami, arrivata subito dopo Zoro, e ora Usopp.

Se la teoria è corretta, allora il prossimo membro che vedremo nella sua versione a 40 e 60 anni sarà Sanji. Non ci resta che attendere il volume 95 per vedere se Oda lo includerà nelle sue SBS.

HD Shueisha

Nel frattempo gli ultimi capitoli usciti in Giappone di One Piece hanno sconvolto il mondo con rivelazioni molto importanti riguardo la storia del fumetto, e i fan hanno grandi aspettative per il capitolo 958, in uscita domenica 6 ottobre anche sull'app ufficiale di Shueisha, MangaPlus.

Come vi sembra questa versione di Usopp invecchiato, lo immaginavate così?

Via: Reddit