Richard Jewell: il trailer del nuovo film di Clint Eastwood

Nonostante si fosse sempre dichiarato innocente e venne prosciolto dall’FBI 88 giorni dopo l’accusa, la sua reputazione rimase danneggiata, così come la sua immagine. Per Jewell niente tornò come prima e morì in disgrazia nel 2007.

Messo sotto torchio dall'FBI e vessato dai media e dalla pubblica opinione, Jewell si professò innocente tramite il suo avvocato, Watson Bryant (interpretato da Sam Rockwell). Tuttavia, Bryant trovò che egli non riuscisse a cogliere la profondità delle accuse, trovandosi a fronteggiare contro FBI, GBI e APD per mantenere pulito il nome del suo cliente. Tutto questo, mentre Bryant cercava di allontatare Richard dal fidarsi delle stesse persone che stavano cercando di distruggerlo.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok