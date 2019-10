La possibile shortlist per il ruolo di Catwoman in The Batman

Ricordiamo in ogni caso che The Batman dovrebbe narrare le gesta di un giovane Bruce nei primissimi anni della sua lotta al crimine tra le strade della città di Gotham, ponendo l'accento sulle sue abilità da detective (un dettaglio poco sfruttato nelle varie iterazioni del personaggio viste sul grande schermo).

Al momento, non è ancora ben chiaro quali saranno gli attori e le attrici che affiancheranno Pattinson in The Batman. Oltre all'unica conferma circa la partecipazione di Jeffery Wright e Jonah Hill (rispettivamente nei panni del commissario Jim Gordon e dell'Enigmista o Pinguino), è emersa anche una lista di papabili attrici per il ruolo di Catwoman , ossia Tessa Thompson, Lupita Nyong’o, Alexandra Shipp, Gugu Mbatha-Raw e Logan Browning.

È una cosa pazzesca. Ero davvero lontano dal pensare che fosse una prospettiva realistica. Letteralmente non ho ancora capito come sia stato possibile ottenere la parte.

Intervistato da Esquire, l'attore Robert Pattinson ha espresso tutto il suo entusiasmo (e un pizzico di sorpresa) per aver ottenuto la parte di Bruce Wayne nel prossimo The Batman di Matt Reeves.

