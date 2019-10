Cinema

Rocketman è arrivato in Home Video dal 2 ottobre, disponibile sia in Blu-ray che in DVD. Diretto da Dexter Fletcher, il biopic su Elton John vede protagonista uno strepitoso Taron Egerton.

Rocketman arriva finalmente in Home Video!

Il biopic musicale su Elton John con protagonista Taron Egerton è già in vendita negli store digitali in Digital HD ed è disponibile anche nei formati DVD e Blu-ray (anche in edizione speciale Steelbook).

Chi se lo fosse perso al cinema avrà quindi la possibilità di recuperarlo. In attesa di vederlo, vi proponiamo una breve clip in anteprima, che trovate all'inizio di questo articolo, che mostra i dietro le quinte del film diretto da Dexter Fletcher (già "ghost director" di Bohemian Rhapsody). In quest'ultimo ci viene inoltre raccontato il processo di immedesimazione del personaggio operato da Taron Egerton, che in Rocketman si rivela un sorprendente interprete di Elton John.

Rocketman è uscito nelle sale italiane lo scorso 29 maggio, dopo un'accoglienza trionfale al Festival di Cannes 2019, dove era stato presentato in anteprima fuori concorso.

Il film racconta l'ascesa di una delle più emblematiche figure del rock, dagli esordi come pianista col nome di Reginald Dwight alla sua consacrazione sulla scena musicale internazionale. Al di là degli sgargianti costumi e delle incredibili performance canore di Taron Egerton, Rocketman si sofferma anche sul privato di Elton John, evidenziandone la profonda solitudine, e sul suo incontro con il manager John Reid.

Il cast di Rocketman comprende Taron Egerton, Richard Madden, Bryce Dallas Howard, Jamie Bell e Steven Mackintosh.

Sia il DVD che il Blu-ray propongono la visione del film in tre lingue (italiano, inglese e francese), oltre che con sottotitoli in italiano, inglese, francese, danese, olandese, finlandese, norvegese e svedese.

Contenuti speciali nei formati DVD e Blu-ray

Sarà un'avventura incredibile: la visione creativa

La musica reinterpretata: le sessioni in studio

I testi delle canzoni di Rocketman: canta con la versione karaoke (solo in inglese)

Contenuti speciali solo nel formato Blu-ray

Numeri musicali estesi

10 scene eliminate ed estese

Diventare Elton John: la trasformazione di Taron

Straordinariamente esagerato: le scenografie e i costumi

E molto altro!

