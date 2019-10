Cinema

di Simona Vitale - 04/10/2019 10:46 | aggiornato 04/10/2019 12:03

Siete pronti a tornare all'Overlook Hotel? Il 21 e 22 ottobre Shining torna al cinema nella sua versione rimasterizzata ed estesa. Ecco il full trailer della pellicola diretta da Stanley Kubrick.

Jack Torrence è pronto a tornare dal regno dei morti per far conoscere nuovamente al mondo tutta la sua follia. Warner Bros. ha diffuso online il trailer esteso di Shining Extended Edition, il noto capolavoro di Kubrick che tornerà nei cinema italiani il 21 e 22 ottobre. Potete ammirare il filmato in apertura dell'articolo.

Come gli appassionati sapranno, Shining è un film horror del 1980 diretto da Stanley Kubrick, interpretato da un magistrale Jack Nicholson e ispirato all'omonimo best seller di Stephen King. La pellicola, che non fu molto apprezzata dal grande scrittore del Maine, è pronta a tornare nei cinema nostrani nella sua versione estesa.

La versione internazionale di Shining che, infatti, abbiamo da sempre ammirato al cinema e in TV ha una durata di 119 minuti, mentre la pellicola originale di Kubrick (che il regista aveva realizzato per l'uscita nei cinema statunitensi) ne contava ben 144.

Il grande filmaker aveva eliminato dal montaggio finale una scena ambientata in un ospedale e che vedeva come protagonisti Wendy Torrance e Mr. Ullman, il responsabile dell'Overlook Hotel che nel prologo del film aveva assunto Jack Torrence come guardiano. Non solo.

Gli spettatori italiani potranno inoltre gustarsi un contenuto speciale, in anteprima assoluta, di Doctor Sleep, l'attesissima pellicola di Mike Flanagan nonchè sequel di Shining e anch'esso ispirato al best seller omonimo di King del 2013. Il film (che uscirà in Italia il 31 ottobre), come il libro, racconterà la storia di Danny Torrence, figlio di Jack, alle prese, decenni dopo gli eventi dell'Overlook Hotel, con i traumi del suo passato annegati (inutilmente) nell'alcol e con la sua "luccicanza", che lo porterà allo scontro finale con il Male più puro insieme ad una giovanissima compagna d'avventura.

Warner Bros. Italia La locandina ufficiale di Shining Extended Edition

La nuova edizione di Shining, come anticipato, include 24 minuti di scene inedite e vedrà nuovamente Giancarlo Giannini prestare la sua bellissima voce al personaggio principale di Jack Torrence (Jack Nicholson).

Utilizzando una nuova scansione in 4K del negativo originale in 35 mm è stata effettuata una rimasterizzazione del film, con il regista Steven Spielberg e Leon Vitali, ex assistente personale di Stanley Kubrick, che hanno fornito il loro prezioso contributo a Warner Bros. durante il processo di rimasterizzazione. Oltre allo straordinario Nicholson, nel cast di Shining incontriamo anche Shelley Duvall nei panni di Wendy Torrance, Scatman Crothers nel ruolo di Dick Halloran e Danny Lloyd nel ruolo di Danny Torrance.

Se però non potete rivivere la paura che solo un film come Shining può offrire al cinema, vi ricordiamo dal 1º ottobre Shining Extended Edition è disponibile in cofanetto Steelbook con due dischi, 4K UHD + Blu-Ray.

Warner Bros. Shining Extended Edition 4K Ultra HD + BluRay

Da 24 ottobre, Shining Extended Editon è invece offerto in versione 4K UHD con packaging standard.

Warner Bros. Shining Extended Edition con packaging standard

Dal 1° ottobre la pellicola è anche disponibile, sia per l'acquisto che per il noleggio su Infinity, SKY Primafila, Apple TV App, Google Play, Chili, Timvision e i principali store online.

Siete pronti a tornare all'Overlook Hotel?