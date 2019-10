Celebrity

07/10/2019

Il terzogenito di Ryan Reynolds e Blake Lively è venuto al mondo in gran segreto. La notizia arriva a qualche mese dal parto.

Ryan Reynolds e Blake Lively amano tenere la loro vita privata il più lontano possibile dai riflettori. Così solo a distanza di due mesi dal parto abbiamo scoperto che l'attrice californiana ha dato alla luce il terzo figlio.

La notizia è stata divulgata dal magazine americano Us Weekly, secondo il quale Blake avrebbe partorito in gran segreto qualche mese fa. Non ci è dato sapere il nome del bambino né tantomeno il sesso. Tutto ciò che è trapelato è l'assoluta felicità dei genitori che dopo James (4 anni) e Inez (2 anni) hanno dato il benvenuto al mondo a un nuovo membro della famiglia.

HD Getty Images Blake Lively e Ryan Reynolds alla prima di Pokémon: Detective Pikachu

La mancanza di notizie non deve destare sorpresa. Anche la gravidanza è stata tenuta top secret finché Blake Lively non è apparsa, accanto al marito, sul yellow carpet della premiere newyorkese di Pokémon: Detective Pikachu. In quell'occasione l'attrice, nota al grande pubblico per il ruolo di Serena van der Woodsen in Gossip Girl, ha mostrato il pancione lasciando tutti a bocca aperta.

Reynolds ha più volte affermato che essere padre è la cosa più bella che gli sia mai capitata. Ha confessato a People che la famiglia è per lui al primo posto e che ha sempre desiderato avere tanti figli.

"Avere una figlia è un sogno che si avvera, se ne potessi avere nove, sarebbe meraviglioso", ha detto. Dopo James e Inez, chissà che anche il terzogenito non sia una femminuccia!