L’universo di Matrix continua a riservare sorprese continue. Non più tardi di due mesi fa, a fine agosto, Warner Bros. aveva annunciato l’esistenza di Matrix 4, film scritto e diretto da Lana Wachowski che vedrà i ritorni sulla scena di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss.

A quel punto l’attenzione dei fan si è tutta riversata sulle nuove avventure di Neo e Trinity, ma i più attenti potevano domandarsi: che ne è stato del progetto di Zak Penn? Lo sceneggiatore, infatti, in più di un’occasione era stato accostato a possibili film legati all’universo di Matrix, come quello incentrato sulle avventure di un giovane Morpheus, forse interpretato da Michael B. Jordan. Sul suo profilo Twitter ufficiale, Penn ha spiegato che il suo progetto è slegato da quello di Lana Wachowski. In altre parole, ci saranno due Matrix prodotti da Warner Bros:

people keep asking, so let me clarify there are two different #Matrix projects at wb. i wrote one set earlier in the timeline of the matrix universe. Lana Wachowski is directing a sequel that i did not work on, but cant wait to see. Neither of them are reboots. #notareboot