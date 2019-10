Tutti i trailer da non perdere dal New York Comic Con 2019

Depeche Mode. Spirits in the Forest è il film diretto dal fotografo e regista Anton Corbijn (che ha realizzato anche la copertina del loro ultimo album) che sarà nei cinema di tutto il mondo solo il 21 e 22 novembre .

In Depeche Mode. Spirits in the Forest, il pluripremiato regista Anton Corbijn ha catturato tutta la potenza della musica del trio di Basildon.

