di Rina Zamarra - 07/10/2019 09:41 | aggiornato 07/10/2019 10:08

Esselunga lancia una nuova raccolta: i 24 Wizzis di Harry Potter e Animali Fantastici e Dove Trovarli e la valigia di Newt Scamander per riporre i personaggi.

Una nuova iniziativa di Esselunga renderà davvero felici i fan di Harry Potter. Dopo la collezione di tazze è in arrivo quella di Wizzis. Saranno a disposizione ben 24 personaggi da collezionare facendo semplicemente la spesa.

Dal 3 ottobre 2019 fino al 13 novembre 2019 la promozione sarà attiva in tutti i supermercati Esselunga e nelle profumerie EsserBella. L’iniziativa è rivolta ai possessori di Carta Fidaty, Fidaty Oro e Fidaty Plus, che riceveranno una bustina con i Wizzis direttamente in cassa. Basta fare una spesa pari a 25 euro con scontrino unico oppure cumulare 50 Punti Fragola per avere una bustina con un personaggio della collezione.

I Wizzis sono equamente divisi tra Harry Potter e Animali Fantastici e Dove Trovarli.

Qui di seguito, trovi l’elenco completo:

Wizzis di Harry Potter

Harry Potter

Hermione Granger

Ron Weasley

Albus Silente

Severus Piton

Lord Voldemort

Thestral

Grattastinchi

Fierobecco

Edvige

Dobby

Fanny

Wizzis di Animali Fantastici

Credence Bareone

Gellert Grindelwald

Newt Scamander

Queenie Goldstein

Tina Goldstein

Albus Silente

Jacob Kowalski

Nagini

Zouwu

Snaso

Serpente marino

Asticello

Alcuni personaggi poi sono speciali.

Grattastinchi, Fierobecco ed Edvige, per esempio, sono in un materiale simile al velluto, mentre Nagini è in metallo e Asticello in plastica trasparente.

La valigia di Newt Scamander

I veri appassionati potranno anche acquistare la valigia di Newt in cui riporre in ordine tutti i personaggi.

La valigia è disponibile al prezzo di 2,90 euro e contiene anche una bacchetta magica che si illumina e proietta le immagini stilizzate di Fierobecco, Edvige e Thestral.

Per accelerare la raccolta e avere subito i 24 personaggi, bisogna semplicemente consultare il volantino del supermercato con tutte le promozioni del reparto alimentare e non solo e approfittare dei prodotti che consentono di triplicare i Punti Fragola, validi per ottenere i Wizzis.

Buona collezione a tutti!