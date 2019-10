Sempre riguardo al Toy Story 4, vi ricordiamo anche che il film Pixar sarà disponibile in Home Video in Italia dal 9 ottobre sulle piattaforme digitali (iTunes, Rakuten, Chili, Timvision e Google Play Store) e nei migliori negozi fisici e online dal 23 ottobre in Dvd, Blu-ray, Steelbook Blu-ray con Disco Bonus, Cofanetto DVD, Cofanetto Blu-ray, e Steelbook 4 film Blu-ray

Tra le varie serie che saranno sviluppate e verranno distribuite su Disney+, oltre a quelle legate al franchise di Toy Story, ve ne sarà anche una appartenente al mondo di Monsters Inc. e che si intitolerà Monsters At Work.

È un nuovo modo di raccontare e distribuire storie che prima non esisteva. Abbiamo sempre fatto corti, spesso presenti nei formati DVD, ma questo ci dà più chance di diffusione. E, anche se al momento non abbiamo niente in mente riguardo, Toy Story, dopo Lamp Life e Forky Asks a Question, la porta è di sicuro aperta a nuove idee.

Il franchise di Toy Story non terminerà con Toy Story 4 ma si espanderà su Disney+ in altri formati, tra miniserie e cortometraggi.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok