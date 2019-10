Le previsioni degli analisti si sono puntualmente verificate: Joker ha realizzato incassi da record nel suo primo week-end nelle sale di tutto il mondo.

Il cinecomic di Todd Phillips con Joaquin Phoenix ha stabilito innanzitutto un nuovo primato negli Stati Uniti: con i suoi 93,5 milioni di dollari guadagnati, è il miglior esordio di sempre uscito nel mese di ottobre e il quarto di tutti i tempi per un film R-rated.

Il record precedente apparteneva a Venom, uscito l'1 ottobre 2018 con un incasso al debutto pari a 80 milioni. La disturbante origin-story del super nemico di Batman, considerata un "film pericoloso" con allerta per eventuali sparatorie di massa nelle sale, non ha causato ansia e paranoie nel pubblico, che è accorso a vedere il vincitore del Leone d'Oro a Venezia 76.

Prodotto da Village Roadshow e Bron Studios e costato 55 milioni di dollari, Joker ha già ampiamente ripagato il suo budget. Secondo i dati di CinemaScore, il pubblico che ha premiato il film negli Stati Uniti è soprattutto quello giovane: gli spettatori under 35 compongono il 66% dell'audience complessivo.

Jeff Goldstein, il presidente di Warner, ha dichiarato a Variety che il divieto ai minori non ha scoraggiato il pubblico, anzi.

Il successo di Joker non si è fermato soltanto agli Usa, anzi. Secondo i numeri di Box Office Mojo, il film ha dominato al box-office internazionale incassando 140,5 milioni di dollari nei 73 mercati in cui è uscito. Sommati ai 93,5 milioni del mercato statunitense, si arriva a 234 milioni totali.

L'Italia non è stata da meno: in quattro giorni nelle nostre sale, Joker ha incassato 6 milioni 264mila euro. Secondo i dati Cinetel, le presenze sono state 857mila 453. Battuto nettamente C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino, rimasto inchiodato in seconda posizione.

Joker is the comic book universe film I've been waiting for! Joaquin Phoenix delivers the best Joker performance of all time, adding layers and depth to the character like never before. Cinema at it's best! #JokerMovie pic.twitter.com/xi46OvRnPd