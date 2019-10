My Hero One's Justice 2: ecco il primo trailer dedicato al videogioco

VideogamesAnimazione

07/10/2019

My Hero One's Justice 2 si mostra per la prima volta con un trailer dedicato ai nuovi personaggi che compariranno nel titolo.

Dopo l’annuncio di qualche giorno fa dell’esistenza di My Hero One’s Justice 2, sequel del picchiaduro in 3D uscito l’anno scorso dedicato al famoso anime My Hero Academia, arriva finalmente un primo video gameplay che ci mostra diversi membri del roster di questo nuovo titolo.

Il trailer ci mostra diversi protagonisti e mosse prese dalle ultime saghe del manga, con particolare attenzione per gli eventi che avverranno nella quarta stagione dell’anime, in procinto di iniziare proprio in questi giorni in Giappone.

Dal trailer possiamo vedere l’aggiunta di diversi personaggi presi dalla classe del protagonista Midoriya, tra cui Minoru Mineta e Mina Ashido e i tre migliori studenti del terzo anno dell’istituto Yuhei, ossia Mirio Togata, Tamaki Amajiki e Nejire Hado. Ovviamente non manca nemmeno il cattivo principale della quarta stagione, il villain Overhaul. Possiamo inoltre vedere Deku utilizzare il suo Shoot Style basato sui calci, nuova tecnica imparata di recente dal protagonista.

Bandai Namco

My Hero One’s Justice 2 manterrà l’impostazione da picchiaduro in 3D con arene distruttibili e multi livello viste nel precedente titolo, ma introdurrà alcune novità, come la possibilità di affrontare scontri in team da tre personaggi.

Attualmente non si ha una precisa data d’uscita per il titolo, che arriverà in un generico 2020 anche in Europa. Il gioco uscirà su praticamente tutte le piattaforme dell’attuale generazione, ossia PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Dopo aver visto il trailer come vi sembra My Hero One’s Justice 2, avevate giocato il primo capitolo?