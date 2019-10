TV News

07/10/2019

Alex Garland ha presentato il teaser della serie Devs al New York Comic Con 2019: la serie composta di 8 episodi è ambientata in una società con computer quantistici.

Il 5 ottobre 2019 si è tenuto il panel dedicato alla serie TV Devs di Alex Garland al New York Comic Con. La serie è avvolta nel mistero e il breve teaser mostrato agli spettatori e presente in testata ha contribuito ad aumentare la curiosità, senza di fatto mostrare molto.

Alex Garland ha scritto e diretto gli otto episodi che compongono Devs e ha parlato di un prodotto che si sofferma su concetti esistenziali, come il libero arbitrio e il determinismo:

È un’idea semplice: nulla di quello che accade avviene in maniera fortuita o spontanea. Se Ex Machina affrontava la rivoluzione dell’intelligenza artificiale, questa serie affronta l’innovazione dei computer quantistici.

New York Comic Con 2019: il panel dedicato a Devs

Secondo la sinossi, Devs ruota intorno a una coppia nella vita e sul lavoro. Si tratta dei due programmatori informatici Sergei (Karl Glusman) e Lily (Sonoyo Mizuno). I due lavorano nella compagnia Amaya che si occupa di computer quantistici ed è diretta da un enigmatico CEO, interpretato da Nick Offerman.

Sergei attira l’attenzione del CEO grazie alle sue capacità e viene ingaggiato per il misterioso programma Devs. All’improvviso, però, l'uomo si suicida. La modalità della morte di Sergei induce Lily a lanciarsi in una pericolosa indagine per scoprire la verità sull’apparente suicidio del suo compagno.

Devs è il primo esperimento televisivo di Alex Garland che ha dichiarato:

Ero molto interessato a capire come sarebbe stato raccontare una storia avendo a disposizione otto ore invece di due…Penso di sentirmi davvero a casa nella dimensione televisiva.

Garland ha fatto riferimento ai problemi avuti con i distributori per i film Ex Machina e Annihilation che, nonostante il successo di critica, non hanno avuto un'accoglienza straordinaria al botteghino:

Ero stanco di tutto questo [box office]. Sono ammirato dalle persone che lavorano con la lunga serialità. Ma non è questo che voglio fare. Mi piacciono le storie con un finale. Devs avrà una sola stagione.

La serie debutterà su FX nella primavera del 2020 e, secondo le parole di Garland, non avrà una seconda stagione. Il regista e sceneggiatore, però, non ha escluso la possibilità di riunire lo stesso cast per girare una storia completamente diversa.

Che ne dite del teaser: promette bene?