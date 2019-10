TV News

07/10/2019

La nuova stagione sarà disponibile dalla vigilia di Natale.

Per la gioia dei fan del genere fantascientifico, Lost in Space 2 ha una data d'uscita e si mostra nel primo trailer ufficiale (riportato in apertura dell'articolo).

La serie, remake dell'omonimo show del 1965, segue la storia di una famiglia di pionieri spaziali costretti all'atterraggio un pianeta sconosciuto in seguito al danneggiamento della propria astronave. Inoltre, racconta dell'amicizia tra il piccolo Will Robinson e un robot incontrato proprio sull'inesplorato pianeta abitabile.

Il trailer pubblicato in occasione del NYCC si apre, appunto, con Will e sua madre Maureen che parlano di come fare per ritrovare il robot, da cui si erano separati alla fine della prima stagione. La clip mostra ambientazioni, personaggi (come la subdola dottoressa Smith mentre sgranocchia una patatina) e, dulcis in fundo, astronavi danneggiate. Dà poi sfoggio dell'ottima CGI mostrando una specie di mostro marino traslucido che fluttua nel cielo o nella scena in cui una creatura dalla testa allungata, che ricorda il design dello Xenomorfo di Alien, sbuca fuori dalle rocce.

Si presume che Lost in Space 2 sia incentrata proprio sulla ricerca del robot, come lascia intendere Will in chiusura del trailer: "Lo troverò io". L'automa è infatti connesso in qualche modo al bambino, che potrebbe essere la chiave di volta per il ritrovamento dell'amico extraterrestre. La season 2 debutterà su Netflix il 24 dicembre, giusto in tempo intrattenere gli abbonati il giorno di Natale.

Avete visto la prima stagione? Vi è piaciuta?

Via: Bleeding Cool