Adattando la pluripremiata trilogia omonima di Philip Pullman, considerata un moderno capolavoro di finzione narrativa, la prima stagione della serie TV segue Lyra, una ragazza apparentemente ordinaria, ma molto coraggiosa, di un altro mondo. La sua ricerca di un amico che è stato rapito la porta a scoprire una trama sinistra che coinvolge altri bambini portati via da casa e diventa un'opportunità per comprendere un misterioso fenomeno chiamato Polvere. Mentre viaggia attraverso diversi mondi, incluso il nostro, Lyra incontra Will, un ragazzo determinato e coraggioso. Insieme, incontrano esseri straordinari e segreti pericolosi, con il destino dei vivi - e dei morti - nelle loro mani.

Il cast di Queste oscure materie è a dir poco stellare: James McAvoy, reduce dal successo di IT: Capitolo 2 in cui ha indossato i panni di Bill Denbrough adulto, vestirà i panni di Lord Asriel, mentre la bella Ruth Wilson (tra le star della serie TV Luther) sarà Mrs Coulter. Lin-Manuel Miranda, visto nel film Il ritorno di Mary Poppins è Lee Scoresby, un texano che lavora con le mongolfiere. La protagonista della serie TV è la giovane Dafne Keen, nei panni di Lyra.

HBO ha realizzato questa interessante serie TV in collaborazione con l'emittente britannica BBC e, dal nuovo trailer che potete gustarvi qui sopra, potete già osservare tutti quegli elementi ben noti agli appassionati dei libri di Pullman e sicuramente magnetici per il nuovo pubblico che seguirà l'adattamento.

Dopo la fine di Game of Thrones, l'emittente statunitense HBO non vuole di certo abbandonare il genere fantasy. Del resto, una delle sue produzioni più attese dell'anno è l'adattamento televisivo di Queste oscure materie (His Dark Materials), nota saga letteraria dello scrittore statunitense Philip Pullman.

