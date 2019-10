Red Dead Redemption 2 ufficialmente su PC dal 5 novembre

Videogames

di Stefania Sperandio - 07/10/2019 14:22

Rockstar Games ha finalmente confermato l'arrivo di Red Dead Redemption 2 anche su PC: il titolo ambientato nel Far West esordirà il 5 novembre, con tanti possibili bonus.

0 condivisioni

Dopo un anno di attesa, anche i giocatori su PC potranno finalmente mettere le mani su Red Dead Redemption 2. L'annuncio è arrivato da Rockstar Games, software house sviluppatrice del gioco, che prevede di far sbarcare Arthur Morgan e gli altri membri della gang di Van Der Linde su Windows il prossimo 5 novembre.

Vecchio West, nuovi contenuti

Nella sua edizione PC, Red Dead Redemption 2 conterà su tutti i contenuti che abbiamo visto al suo esordio su PS4 e Xbox One. In aggiunta, fanno sapere gli sviluppatori, ci saranno anche dei miglioramenti tecnici e grafici, che adatteranno le performance del gioco alla piattaforma.

HD Rockstar Games L'artwork promozionale diffuso da Rockstar Games per Red Dead Redemption 2 su PC

Non è tutto: sono stati anche confermati nuovi contenuti per la modalità storia, che includeranno nuove missioni da cacciatore di taglie, nuove missioni di tipo covo della banda, nuove armi e altre novità ancora da annunciare.

L'uscita includerà anche Red Dead Online, la modalità multiplayer che consente di vivere l'intero mondo di gioco vestendo i panni di un personaggio da noi creato, a caccia di missioni da compiere mentre ci si intrattiene con le diverse attività e si incrocia il cammino degli altri giocatori. Su PC, in particolare, Red Dead Online conterà fin da subito su tutti gli aggiornamenti e le migliorie che sono stati lanciati in questi ultimi mesi su console.

Il debutto di Red Dead Redemption 2 su PC

Rockstar Games ha confermato che il debutto del gioco si concretizzerà prima su Rockstar Games Launcher, il client per l'acquisto, il download e l'avvio di videogiochi firmati dalla compagnia. I pre-ordini sulle pagine di quest'ultimo saranno lanciati il 9 ottobre e consentiranno di portare a casa, inclusi nel prezzo, anche due titoli a scelta tra GTA III, GTA: Vice City, GTA: San Andreas (ottenibile gratis anche scaricando il Launcher entro l'8 ottobre), Bully: Scolarship Edition, L.A. Noire Edizione Completa o Max Payne 3: Edizione Completa.

Inoltre, gli sviluppatori hanno anche anticipato che il pre-acquisto su Rockstar Games Launcher consentirà di ottenere automaticamente un'edizione speciale di Red Dead Redemption 2, oltre a uno sconto quantificato in 20 dollari (probabilmente 20 euro in Italia) per acquistare la Special Edition o la Ultimate Edition. Saranno anche inclusi dei bonus digitali, come equipaggiamenti e tesori extra sia per la campagna che per il multiplayer.

A partire dal 23 ottobre il gioco sarà prenotabile anche su altri negozi digitali, come Epic Games Store, Green Man Gaming, GameStop, Humble Store e altri rivenditori. Sempre a novembre, Red Dead Redemption 2 sarà disponibile anche su Google Stadia come titolo di lancio, mentre l'arrivo su Steam è posticipato, con il debutto fissato per dicembre.

Rockstar Games

Rimaniamo ora in attesa del 9 ottobre prossimo, giorno in cui Rockstar Games, come annunciato sul sito ufficiale, mostrerà le prime immagini del gioco su PC, svelando anche i requisiti minimi e raccomandati.

Seguirete il viaggio di Arthur Morgan anche su Windows?