Delusi dal fatto che Marvel abbia deciso di escludere Robert Downey Jr. dalla candidatura come Miglior Attore ai prossimi Oscar 2020, i fan hanno deciso di riportare a galla la petizione per includere l'attore ai prossimi Academy Awards.

Lo scorso 3 ottobre, Marvel Studios e Disney hanno rivelato di aver proposto Avengers: Endgame per ben 12 categorie agli Oscar 2020. Tra queste, troviamo Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura Non Originale, Miglior Fotografia, Miglior Montaggio, Miglior Scenografia, Migliori Costumi, Miglior Trucco, Miglior Sonoro, Miglior Montaggio Sonoro, Migliori Effetti Speciali e Miglior Colonna Sonora.

In molti si sono accorti di come le case di produzione abbiano deciso di escludere l'interpretazione di Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man) dalla rosa di potenziali nomination come Miglior Attore Protagonista (nonostante i fratelli Russo abbiano più volte sostenuto che l'attore avrebbe potuto tranquillamente vincere un Oscar per la sua interpretazione nel film).

Come riportato da CinemaBlend, sembra che ai fan questa esclusione non sia proprio andata giù, tanto che su Twitter in molti hanno espresso il loro disappunto.

ROBERT DOWNEY JR THE FOUNDING FATHER DID NOT HAVE TO CARRY THE WEIGHT OF THE MCU FOR 11 YEARS, PLAYING ONE OF THE MOST COMPLEX AND CHARACTER DEVELOPMENT ROLE THAT IS TONY STARK/IRON MAN JUST SO THIS MAN CAN BE SNUBBED FOR AN OSCAR NOPE NOPE ABSOLUTELY NOT I WILL NOT HAVE IT pic.twitter.com/O1Ij3cLLWr — Vetti 👻🎃🤡 (@StarkLokifan97) October 3, 2019

Robert Downey Jr., il padre fondatore, non ha dovuto solo portare il peso del MCU per 11 anni, giocando uno dei ruoli più complessi e di spessore del personaggio di Tony Stark/Iron Man, bensì anche essere snobbato dai prossimi Oscar. No, no, assolutamente no.

Ma non solo: per smuovere ulteriormente le acque, i fan di Endgame hanno deciso di far tornare in auge la petizione aperta per far cambiare idea a Marvel e all'Academy circa la candidatura di Downey Jr. ai prossimi Academy Awards. Ecco il messaggio che è possibile leggere nella pagina su Change.org.

Ci siamo commossi così tanto dall'interpretazione di Robert Downey Jr. nei panni di Tony Stark in Avengers: Endgame che crediamo che meriti senza dubbio il premio Oscar come miglior attore. Le scelte creative che ha fatto e l'immensa e profonda energia emotiva che ha infuso in Tony Stark hanno creato un'esperienza indimenticabile per tutti gli spettatori. Sebbene riconosciamo che i nostri sforzi non possano in alcun modo influenzare direttamente le decisioni dell'Academy, speriamo che questa petizione serva a ricordare ai membri della giuria che la performance davvero incisiva di Downey Jr. ha influenzato a tutti gli effetti innumerevoli vite in tutto il mondo. Grazie per la vostra considerazione.

Al momento della pubblicazione di questo articolo, la petizione vede quasi 4000 adesioni (sebbene il numero sia certamente destinato a salire nelle prossime settimane). Siete tra coloro che firmeranno?