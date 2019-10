Sahar Tabar, la 'Angelina Jolie zombie', arrestata per blasfemia in Iran

Non si tratta della prima star di Internet ad essere andata incontro a una decisione simile in Iran . Teheran ne ha private molte della libertà dopo averle accusate di aver disconosciuto la sacralità della legge o di rappresentare cattivi esempi per i giovani iraniani.

Sahar Tabar è diventata un nome famoso su Instagram dopo aver pubblicato una serie di foto in cui mostrava gli effetti di circa 50 interventi di chirurgia estetica dietro i quali di celava il desiderio di somigliare ad Angelina Jolie. In realtà, si è scoperto più tardi, molte foto erano semplicemente frutto di un trucco professionale unito a un qualche software di fotoritocco.

