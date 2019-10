Su Instagram potrebbero arrivare le Storie di Gruppo, già iniziata la fase di test

Tecnologia

Nonostante il fiasco su Facebook le Group Story potrebbero presto sbarcare su Instagram. Lo strumento per la condivisione di Storie con un determinato gruppo di utenti è già in fase di test.

Se oggi Instagram è oggi uno dei social network più utilizzati lo deve soprattutto alle Storie. La possibilità di condividere foto e video che 'scompaiono' dopo 24 ore ha attirato molti utenti, anche quelli più scettici. La concorrenza (Snapchat su tutti) è stata sbaragliata, ma mai dormire sugli allori.

La piattaforma dal 2012 di proprietà di Facebook Inc. sarebbe pronta ad accogliere un nuovo formato per le Storie chiamato Group Story. È stato scoperto dalla ricercatrice Jane Manchun Wong (via Engadget), che ha condiviso su Twitter anche alcuni screenshot che confermano l'inizio della fase di test.

Instagram is testing Group Story pic.twitter.com/zNKaV19kYA — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 5, 2019

Il nome del formato lascia poco spazio all'immaginazione e suggerisce la possibilità per gli utenti di condividere una Storia (foto o video) con un determinato gruppo. Oggi il social permette di rendere visibili le storie solo con gli amici intimi, ma con la nuova funzione vorrebbe restringere ulteriormente il campo.

Ma quella della Storie di Gruppo è un'assoluta novità per la 'famiglia Facebook'? La risposta è... no! Il formato ha fatto il suo esordio sulla piattaforma madre ma ha avuto vita breve, è stato infatti messo da parte dopo solo nove mesi di attività a causa dello scarso riscontro. Gli sviluppatori però - a quanto sembra - non vogliono gettare la spugna e stanno pensando di lanciare la funzione su Instagram.

Se non vedete l'ora di mettere le mani sul nuovo strumento interno alle Storie dovrete però attendere (giorni, mesi, anni o in eterno...). Sul fatto che Instagram stia provando la nuova funzione non ci sono dubbi, ma il suo lancio nell'immediato futuro non è cosa certa.

Sperate nell'integrazione di Group Story? Quanto può essere realmente utile la funzione?