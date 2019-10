CinemaTV News The Walking Dead

07/10/2019

Cosa aspetta gli appassionati di cinema e TV nei prossimi mesi? Dal New York Comic Con 2019 arriva una pioggia di trailer di film e serie da non perdere.

Dal 3 al 6 ottobre, la Grande Mela ha ospitato il New York Comic Con 2019. E come sempre ha regalato grandi emozioni agli appassionati del piccolo e grande schermo con una vera e propria pioggia di trailer di film e serie TV.

Dall'attesa pellicola stand-alone Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn a The Walking Dead 10, qui di seguito trovate tutte le novità da non perdere.

Film

Il cinema è stato grande protagonista del NYCC 2019. Durante l'evento nella Grande Mela, Ryan Reynolds ha presentato la sua ultima fatica, la commedia Free Guy. E poi c'è stato spazio per l'anteprima di alcuni titoli molti attesi della prossima stagione.

Oltre al film stand-alone Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, i (fortunati) partecipanti hanno potuto vedere i trailer dell'horror Eli con Sadie Sink (Stranger Things) e della pellicola di guerra diretta da Sam Mendes, 1917.

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn

Eli

1917

Serie TV

Le serie TV hanno fatto la parte del leone al NYCC 2019 e per gli appassionati del piccolo schermo si annunciano mesi all'insegna del binge watching.

Tra le (tante) novità spiccano lo spin-off senza titolo di The Walking Dead, la misteriosa Devs di Alex Garland (Ex Machina, Annientamento), His Dark Materials (Queste oscure materie), adattamento della omonima saga letteraria di Philip Pullman, il documentario Marvel's Hero Project (in arrivo su Disney+), la revenge story al femminile Reprisal, la serie thriller Servant, firmata da M. Night Shyamalan, Snowpiercer, basata sul fumetto Le Transperceneige, e Star Trek: Picard.

Anche le conferme sono parecchie e tra le più attese ci sono senza dubbio The Walking Dead 10 (dal 7 ottobre in prima assoluta su FOX), Outlander 5, Star Trek: Discovery 3 e The Flash 6.

Devs

His Dark Materials (Queste oscure materie)

Lost in Space 2

Manifest 2

Marvel's Hero Project

Marvel's Runaways 3

Outlander 5

Reprisal

Riverdale 4

Servant

Snowpiercer

Star Trek: Discovery 3

Star Trek: Picard

Tell Me a Story 2

The Expanse 4

The Flash 6

The Walking Dead 10

The Walking Dead - Spin-off senza titolo

Serie animate

Nella ricca offerta del NYCC 2019 non sono mancate le serie animate. Oltre ai trailer di Rick and Morty 4, RWBY Volume 7, di She - Ra and the Princesses of Power 4, durante la manifestazione è stato svelato il teaser di Human Resources, spin-off di Big Mouth ambientato nello stesso universo.

Human Resources

Rick and Morty 4

RWBY Volume 7

She - Ra and the Princesses of Power 4