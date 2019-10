Call of Duty: Mobile è disponibile gratis su iOS e Android

L'unione dei mondi di Black Ops e Modern Warfare, sotto l'egida del gioco mobile, sembra insomma aver rapidamente conquistato il cuore dei consumatori. Chi, invece, preferisce giocare tradizionalmente su console e PC dovrà attendere fino al prossimo 25 ottobre, quando Call of Duty: Modern Warfare arriverà su Windows, PlayStation 4 e Xbox One.

La risposta dei consumatori, subito dopo il lancio, è stata molto decisa: sul sito ufficiale , Activision ha infatti annunciato che il gioco ha superato nei suoi primi due giorni i 35 milioni di download , affermandosi come l'applicazione più scaricata in oltre cento Paesi su App Store per iOS.

Più saranno i giocatori che si uniranno all'esperienza di Call of Duty: Mobile , maggiori le ricompense che la community potrà portare a casa, hanno annunciato Activision e Tencent, invitando così gli utenti a scaricare il gioco e a unirsi alle sfide sul loro smartphone. Per il futuro, inoltre, è stato già confermato l'arrivo di ulteriori contenuti che andranno ad ampliare l'offerta proposta.

Inoltre, nel multiplayer i giocatori potranno affrontarsi tra di loro e anche darsi battaglia in una inedita modalità battle royale , ambientata proprio in alcuni degli scenari più famosi della saga.

Sviluppato da Timi Studios, di proprietà di Tencent, Call of Duty: Mobile traspone su smartphone l'esperienza in prima persona del franchise, proponendo diverse modalità e contenuti che sono divenuti celebri tra i giocatori su console e su PC. Gli sviluppatori promettono mappe e personaggi tra i più noti della serie, tratti dai filoni Modern Warfare e Black Ops.

La collaborazione tra la statunitense Activision e la cinese Tencent ha dato i natali all'approdo della serie Call of Duty anche su telefonino. Lo hanno annunciato nei giorni scorsi le due compagnie, che hanno pubblicato gratis Call of Duty: Mobile su iOS e Android . Ma cos'ha da offrire questo adattamento dello sparatutto più famoso di sempre?

