di Francesco Ursino - 08/10/2019 10:59 | aggiornato 08/10/2019 11:04

L'adattamento live-action dell'opera di Shin'ichirō Watanabe è ufficialmente entrato nella fase di produzione. E tra il cast, spicca la presenza di un attore speciale...

Cowboy spaziali, ecco la notizia che stavate aspettando: le riprese di Cowboy Bebop sono iniziate. L’adattamento live-action del famoso anime giapponese a opera di Netflix torna così prepotentemente alla ribalta, a quasi un anno dal primo annuncio ufficiale.

Per celebrare l’inizio delle riprese, Netflix ha pensato bene di pubblicare un tweet accompagnato un video decisamente originale:

Really hoping the entire season of Cowboy Bebop is shot in Corgi-Vision. #CowboyBebop pic.twitter.com/C42CLwYswa — 🐐🎃 NheX 🦇🔪 (@NXOnNetflix) October 7, 2019

Speriamo tanto che l’intera stagione di Cowboy Bebop venga girata in corgi-vision.

La clip in questione, come sottolinea Comicbook, conferma due fatti importanti: il primo è che Cowboy Bebop è entrato ufficialmente nella fase di produzione. Il secondo, è che la serie ha trovato finalmente il suo Ein, il cane di razza Corgi super intelligente che accompagna le avventure dei protagonisti. Il video, in effetti, è girato proprio dalla prospettiva dell’adorabile protagonista a quattro zampe, che incontra quelli che sono i suoi colleghi attori, prima di concedersi un meritato sorso di acqua dalla sua ciotola personalizzata.

Nel cast di Cowboy Bebop saranno presenti, tra gli altri, John Cho, Daniella Pineda, Mustafa Shakir e Alex Hassell. Rimane ancora da scoprire chi si calerà nei panni di Ed, la ragazzina hacker che farà parte della ciurma di cacciatori di taglie della nave Bebop. Al momento, infatti, questo ruolo è ancora senza interprete.

Per i meno attenti, vale la pena ricordare che Cowboy Bebop è stato trasmesso per la prima volta in Giappone nel 1998. Prodotta e diretta da Shin'ichirō Watanabe, la serie ha festeggiato il suo ventesimo anniversario nel 2018. Per scoprire tutte le curiosità su quella che viene considerata una vera e propria pietra miliare dell’animazione del Sol levante, è possibile leggere lo speciale dedicato di MondoFox.

