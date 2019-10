Cinema

di Simona Vitale - 08/10/2019 08:53 | aggiornato 08/10/2019 08:57

Eli è il nuovo film horror di Ciarán Foy, che vanta tra i suoi protagonisti la giovane Sadie Sink, stella di Stranger Things. Ecco il trailer e la trama della pellicola.

In apertura dell'articolo potete gustarvi il trailer ufficiale di Eli, nuovo film horror che vanta tra i suoi protagonisti Sadie Sink, la giovanissime attrice che interpreta Max nella serie TV di gran successo Stranger Things.

La pellicola, diretta da Ciarán Foy (Citadel, Sinister 2), segue una madre e un padre profondamente preoccupati che portano il figlio malato di un raro disturbo autoimmune in una casa / struttura per ricevere delle appropriate cure. Le cose iniziano però ad andare male quando si verificano degli inquietanti eventi soprannaturali con il Male che sembra dimorare nella casa scelta dalla famigliola.

Il protagonista assoluto della pellicola è il giovane Eli, interpretato da Charlie Shotwell. Eli è un bambino purtroppo affetto da una malattia rara che lo rende praticamente allergico a qualsiasi cosa. Questa è una delle ragioni per cui è costretto a vivere in un ambiente del tutto sterile. Per aiutare il ragazzino, i suoi genitori decidono di trasferirsi in uno strano, quanto misterioso, maniero che si trova nei pressi di una clinica specializzata nell'affrontare malattie rare.

Peccato che le condizioni di Eli, anziché migliorare, peggioreranno a causa di forze oscure che sembrano volergli rubare l'anima...

A proposito del personaggio, Haley, che Sadie Sink interpreta nel film, il regista Foy ha dichiarato:

Non è una paziente ma ha visto altri bambini andare e venire. Fa amicizia con Eli e infonde in lui un groviglio di dubbi, che lui coltiva e che lo spingono a fare domande. Ha anche saputo dare un tocco di comicità al suo personaggio. Haley è molto ironica e spiritosa. Sadie e Charlie Shotwell (che interpreta Eli) hanno una grande sinergia sullo schermo insieme.

HD Netflix Un'immagine di Eli, nuova pellicola horror in arrivo su Netflix

Oltre a Charlie Shotwell e Sadie Sink, Eli vede la partecipazione degli attori Kelly Reilly, Max Martini, Charlie Shotwell, Lili Taylor, Deneen Tyler e Katia Gomez.

Eli sarà distribuito su Netflix, che dopo il successo di pellicole come Bird Box (con Sandra Bullock) e serie TV come The Hauting (i cui produttori hanno lavorato alla realizzazione del film) conferma la sua grande fiducia nel genere horror. Il film sarà disponibile a partire dal 18 ottobre, giusto in tempo per regalarci una sana dose di suspance e paura in vista di Halloween.

