di Giuseppe Benincasa - 08/10/2019 08:42 | aggiornato 08/10/2019 08:47

E se Babbo Natale fosse nato dall'insistenza di un maldestro postino?

L'apertura di questo articolo è dedicata al magnifico trailer del film Klaus - I segreti del Natale, ovvero il primo lungometraggio d'animazione originale di Netflix, realizzato dal co-creatore di Cattivissimo me e non solo.

Infatti, Sergio Pablos, oltre a essere uno sceneggiatore è un animatore che ha lavorato a film come Il gobbo di Notre Dame, Hercules, Tarzan, Il pianeta del tesoro e i più recenti Rio e Goool!. Questa sua lunga esperienza l'ha portato ad avere il desiderio di creare qualcosa di nuovo e magico come Klaus - I segreti del Natale. E, oltre ad avere scritto la storia originale del film, ha inventato una nuova tecnica d'animazione che, a giudicare dal trailer, colpisce nel segno.

Pablos ha spiegato i suoi intenti al sito americano Indiewire:

Avevamo bisogno di trovare il modo di demolire i limiti tecnici dell'animazione tradizionale. A tal fine, abbiamo sviluppato gli strumenti e i mezzi per far sì che questo film avesse ancora quella qualità nostalgica [data dal 2D] ma che fosse presentato in un modo completamente diverso. Se abbiamo fatto bene il nostro lavoro, vi sembrerà che ogni fotogramma sia un dipinto disegnato a mano in movimento, dove ogni elemento è perfettamente integrato e immerso in una bella luce, con il fascino che solo l'imperfezione della mano umana può produrre.

Da queste prime sequenze animate che il trailer offre, sembra che Pablos e il suo team siano riusciti nell'impresa. Chissà se questi sforzi saranno premiati con una nomination ai prossimi premi Oscar.

Netflix ha anche pubblicato il primo poster, che vi mostriamo qui sotto:

HD Netflix Il poster italiano di Klaus - I segreti del Natale

Il cast che in originale dà voce ai protagonisti è formato da Jason Schwartzman (Jesper), J. K. Simmons (Klaus), Rashida Jones (Alva) e Joan Cusack (Mrs. Krum). Simmons, nello specifico, ha parlato del suo personaggio etichettandolo come un eremita piuttosto infelice, che non si preoccupa degli altri e del fatto che tutti hanno paura di infastidirlo.

La storia del film

Klaus - I segreti del Natale narra la storia di un aspirante postino non proprio bravo in quello che fa. Il suo nome è Jesper e, proprio per la sua scarsa attitudine a questo lavoro, viene spedito in una isola ghiacciata e più precisamente nel paese di Smeerensburg, dove Jesper fa amicizia con Alva, un'insegnante locale, e incontra Klaus. Quest'ultimo è un falegname che vive isolato e che ha l'hobby di costruire giocattoli in legno.

Klaus - I segreti del Natale sarà nelle sale americane l'8 novembre (ciò gli permetterà di essere preso in considerazione dall'Academy) e poi disponibile in streaming su Netflix dal 15 novembre nei paesi in cui il servizio è attivo.