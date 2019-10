TV News

08/10/2019

Dalle terre "oltre la Barriera" alle ostili lande norrene il passo è breve.

Kristofer Hivju, noto ai più per aver vestito i panni di Tormund Giantsbane in Game of Thrones, si prepara alla sua prossima sfida. L'attore sta infatti lavorando alla serie survival True Viking, in cui i concorrenti dovranno affinare le proprie abilità di vichinghi per sopravvivere nelle terre desolate dei fiordi norvegesi. Hivju ha stretto un accordo di coproduzione con due società britanniche, Zig Zag Productions e Island Wildflame, e partecipa al progetto con la sua Tindefilm.

Lo show di 10 puntate sarà un vero e proprio test di resistenza, dove sarà messa alla prova la forza fisica e la salute mentale dei partecipanti: per cinque settimane dovranno infatti pescare, mangiare, dormire e allenarsi come dei veri vichinghi, tentando di spingersi oltre i propri limiti. Durante le spedizioni, attraverseranno insidiose montagne innevate e navigheranno per i laghi in cerca di cibo; costruiranno i rifugi in cui trascorrere le notti e svolgeranno sia compiti di gruppo che in solitaria.

Gry Molvær Hivju, moglie di Kristofer Hivju nonché Executive Producer presso Tindefilm, ha affermato:

Tindefilm, società con sede nella patria dei potenti Normanni, è onorata di distribuire sul mercato internazionale questa serie di autentiche avventure vichinghe. L'eredità norrena scorre nelle nostre vene e siamo felici di condividere il nostro magnifico passato con il mondo intero.

Danny Fenton, CEO di Zig Zag Productions, inoltre aggiunto:

True Viking è un progetto avvincente che unisce resistenza, storia e avventura in uno scenario mozzafiato. Abbiamo il privilegio di collaborare a questa nuova epica produzione e siamo entusiasti di essere al fianco di Tindefilm e Wildflame per rivelarla al MIPCOM [fiera che si terrà a Cannes dal 14 al 17 ottobre, n.d.R]

