Marvel's Avengers: Ms. Marvel (Kamala Khan) si aggiunge alla lista dei personaggi giocabili

08/10/2019

Kamala Khan / Ms. Marvel è la new entry di Marvel's Avengers, atteso videogame sui Vendicatori della Casa delle Idee. La sua presentazione al NYCC 2019.

Square Enix aveva promesso un ampliamento del roster dei personaggi giocabili in Marvel's Avengers e a tal proposito è arrivato al New York Comic Con 2019 il primo annuncio. Nell'atteso titolo in arrivo a maggio del prossimo anno sarà possibile mandare al tappeto i nemici anche con Kamala Khan, meglio nota come Ms. Marvel.

Apparsa per la prima volta sulle pagine di un albo a fumetti Marvel nel 2013 (Captain Marvel #14), Kamala avrà un ruolo determinante in Marvel's Avengers. Come rivela il trailer in copertina, faremo la conoscenza della giovane di Jersey City già durante la celebrazione dell'A-Day, giorno dell'inaugurazione del nuovo quartier generale di San Francisco del team di supereroi e di un futuristico elivelivolo.

Una festa che - come sappiamo - si trasformerà in una tragedia di cui verranno incolpati proprio i Vendicatori e che porterà alla morte (ma sarà davvero così?) di Captain America.

HD Square Enix / Crystal Dynamics / Marvel "AIM, sono Kamala Khan e non ti temo"

Chi non si arrenderà alla scioglimento (e alla messa al bando) degli Avengers sarà proprio Kamala Khan, che sviluppati poteri polimorfici dopo essere stata esposta alla nebbia terrigena, vapore che - nei Marvel Comics - è alla base della specie degli Inumani, cercherà anche di smantellare una cospirazione globale e porre fine alle pericolose attività della misteriosa organizzazione AIM (Avanzate Idee Meccaniche).

Kamala Khan è stata creata da Sana Amanat e G. Willow Wilson , che hanno così commentato la scelta di Square Enix di includere in Marvel's Avengers il loro personaggio:

Sana Amanat: vedere Kamala in Marvel's Avengers è elettrizzante. Hanno fatto un ottimo lavoro nella creazione di un'inedita versione di Kamala, senza alterare lo spirito, il carisma e le finalità d'identificazione del personaggio originale. G. Willow Wilson: Kamala ci permette di immagine cosa faremmo se scoprissimo all'improvviso di avere dei superpoteri e di poter affiancare i nostri eroi preferiti nel loro momento più difficile.

HD Marvel / Square Enix / Crystal Dynamics Kamala, dai Marvel Comics a Marvel's Avengers

Ad oggi dunque l'elenco dei personaggi giocabili in Marvel's Avengers include Captain America, Thor, Hulk, Iron Man, Vedova Nera e, appunto, Kamala Khan/Ms. Marvel. Quale altro celebre personaggio Marvel sperate venga aggiunto al roster?

Marvel's Avengers sarà disponibile dal 15 maggio 2020 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia.