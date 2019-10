MediEvil 1998 vs 2019: un video mette a confronto originale e remake

Videogames

A pochi giorni dal debutto del remake di MediEvil su PS4, Sony ha diffuso un video gameplay in cui mette di fronte le sequenze dal gioco originale e quelle dal suo rifacimento. Che differenza fanno ventun anni e quattro generazioni di console?

Sono giorni caldissimi per i fan di MediEvil, che ventuno anni dopo stanno per mettere le mani sul ritorno della prima avventura dell'ossuto e non propriamente eroico cavaliere Sir Daniel Fortesque. Nell'attesa, Sony ha pubblicato un nuovo video gameplay ufficiale di oltre trenta minuti, in cui mette di fronte alcune sequenze di gameplay dal gioco originale e dal remake in uscita: potete trovarlo in apertura al nostro articolo.

È così possibile apprezzare l'evoluzione tecnica vissuta dal titolo, che dà nuovo lustro agli scenari cercando però di mantenersi estremamente fedele, nei contenuti, a quanto visto nel videogioco uscito su PlayStation nel 1998. A parte qualche piccolo cambiamento, hanno promesso gli sviluppatori del team Other Ocean Interactive, MediEvil rimarrà in tutto e per tutto coerente con quanto ricordate dell'originale, sia nelle meccaniche che nello svolgimento dell'avventura di Sir Dan.

HD Sony MediEvil su PS4 proporrà contenuti fedeli a quelli dell'originale, con però un comparto grafico moderno

Nei giorni scorsi, per consentirvi di vivere in prima persona questo salto generazionale, Sony aveva anche reso disponibile una speciale demo del remake su PlayStation Store, che non è però più scaricabile dallo scorso 7 ottobre e che consentiva anche di sbloccare un elmo esclusivo all'interno del titolo completo.

Uscito originariamente nel 1998, MediEvil fu il primo di due episodi che resero il suo protagonista una delle icone dell'originale PlayStation. In caso di successo commerciale per questo remake non è da escludere che, in futuro, Sony possa guardare anche a un ritorno di MediEvil 2, uscito nel 2000.

Intanto, il nuovo esordio di MediEvil rimane fissato per il prossimo 25 ottobre, quando sarà lanciato al costo di listino di 29,99 euro.

Seguirete ancora una volta il prode Sir Daniel nella sua lotta contro il malvagio Zarok?