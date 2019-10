One Punch Man: nel videogioco potrete creare il vostro eroe personale

Videogames

di Silvio Mazzitelli - 08/10/2019 12:41 | aggiornato 08/10/2019 12:46

One Punch Man: a hero nobody knows torna a mostrarsi con un nuovo trailer che presenta uno story mode dove potrete creare il vostro eroe personale, e inoltre annuncia la prima closed beta dove sarà possibile provare il gioco.

0 condivisioni

One Punch Man: a hero nobody knows, il videogioco ispirato al famoso anime e manga di One e Yuusuke Murata, torna a mostrarsi con un nuovo trailer che introduce interessanti novità al titolo.

Nel gioco sarà infatti presente una sorta di Story Mode, dove potrete creare il vostro eroe, grazie a un ricco editor che vi consentirà di personalizzarlo nel modo che più preferite, sia per aspetto fisico che per stile di combattimento, per poi cimentarvi in varie missioni. In questa modalità vi potrete allenare per diventare sempre più forti (anche sotto la guida di Saitama e altri eroi) e inoltre, completando incarichi per la Hero Association potrete scalari i ranghi dei supereroi così da raggiungere la classe S.

HD Bandai Namco

I giocatori dovranno poi stare attenti all'imprevedibilità degli eventi casuali che potrebbero colpire il campo di battaglia. Si andrà da interferenze portate dai supercattivi fino alla caduta di asteroidi con la possibilità di ricevere danno extra.

One Punch Man: a hero nobody knows riceverà anche una closed beta che si terrà dall'1 al 4 novembre, dove i giocatori potranno combattere contro altri utenti online o contro avversari controllati dal'intelligenza artificiale. Chi fa parte del programma fedeltà Epic potrà richiedere il proprio codice dal 30 ottobre a questo link.

HD Bandai Namco

I posti però saranno limitati, inoltre ecco tutte le date nel dettaglio delle sessioni della closed beta:

Sessione 1 – Venerdì 1 novembre dalle 11.00 alle 13.00 CEST

– Venerdì 1 novembre dalle 11.00 alle 13.00 CEST Sessione 2 – Sabato 2 novembre dalle 07.00 alle 09.00 CEST

– Sabato 2 novembre dalle 07.00 alle 09.00 CEST Sessione 3 – Sabato 2 novembre dalle 22.00 alle 24.00 CEST

– Sabato 2 novembre dalle 22.00 alle 24.00 CEST Sessione 4 – Domenica 3 novembre dalle 22.00 alle 24.00 CEST

Il nuovo trailer presenta la canzone "Freaking out!" dei JAM Project, famoso gruppo che si è già occupato di creare la canzone principale sia per la prima che per la seconda stagione dell'anime. Il gruppo ha lavorato anche ad altre famose canzoni in altri anime, ad esempio il fondatore del gruppo, Hironobu Kageyama ha cantato alcune delle sigle più famose di Dragon Ball.

Cosa ne pensate del nuovo videogioco di One Punch Man, siete interessati?