È passato quasi un anno da quando il colosso dello streaming Netflix cancellava la serie TV Marvel Daredevil. Una notizia che ha sconvolto i fan dello show, dato che Daredevil era ritenuta una delle migliori serie televisive mai realizzate in tema di supereroi.

Alla cancellazione dello show Marvel, che vi ricordiamo era ambientato nel Marvel Cinematic Universe, seguì una sorta di "sommossa popolare" rappresentata da una petizione sul sito Change.org. Nel momento in cui scriviamo questo articolo, la petizione ha già raggiunto oltre 345mila firme. Tra queste c'è quella anche dell'attore protagonista della serie, ovvero Charlie Cox, che ha vestito i panni del supereroe non vedente Daredevil (la cui reale identità era quella dell'avvocato Matt Murdock).

Oggi, all'alba di una nuova era di serie TV targate Marvel Studios, la speranza dei fan non è svanita e la "battaglia" va avanti, anche tramite nuovi eventi che man mano vengono pubblicate sul sito ufficiale di Save Daredevil. La più recente iniziativa del "fandom senza paura" (i suoi membri si definiscono così) è stata quella di presenziare al New York Comic-Con (svoltosi dal 3 al 6 ottobre 2019), dove hanno incontrato proprio Charlie Cox, che è stato ben felice di registrare un video per il movimento.

Il filmato è stato pubblicato sull'account Twitter ufficiale We Are #SaveDaredevil:

We're still on cloud nine from yesterday's magical #FandomWithoutFear meetup and to those of you who joined us, we hope it was a night to remember ❤️! For those who couldn't, here's a little message from #CharlieCox - we couldn't do this without all of you 😈. #SaveDaredevil pic.twitter.com/bsRBOZnONw