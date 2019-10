Sony annuncia ufficialmente PlayStation 5: in arrivo entro Natale 2020!

Videogames

di Pasquale Oliva - 08/10/2019 16:05 | aggiornato 08/10/2019 16:09

Adesso è ufficiale, PlayStation 5 sarà disponibile all'acquisto entro la fine del 2020. Sony ha condiviso anche i primi dettagli del nuovo controller con feedback tattile.

0 condivisioni

La notizia era nell'aria già da un po' ma oggi arriva finalmente l'ufficialità. Con un post sul blog ufficiale, Jim Ryan - Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment - ha annunciato che PlayStation 5 sarà il nome della prossima della console di Sony e che questa sarà disponibile in tempo per le festività natalizie del 2020.

Ma lo scopo del post pubblicato anche sul blog italiano di PlayStation non è solo quello di annunciare la console di prossima generazione. Sony ha infatti diffuso anche i primi dettagli sul controller che verrà distribuito con PlayStation 5 (DualShock 5?). Questo garantirà un'esperienza ancora più immersiva per i videogiocatori grazie a due innovazioni chiave.

Le novità del nuovo controller

La prima novità riguarda il pensionamento della tecnologia 'rumble' oggi integrata nei controller in commercio. Al suo posto un feedback tattile che varierà in base alla situazione di gioco. Ad esempio, sbattere contro un muro con una macchina non sarà come fare un contrasto sul campo di gioco, il feedback sarà totalmente diverso.

HD T3 Quale sarà il design di PlayStation 5?

Oltre al feedback tattile, e siamo alla seconda novità, Sony ha pensato ai 'trigger adattivi' incorporati nei pulsanti posteriori L2 ed R2. Grazie a questa innovazione, gli sviluppatori potranno programmare la resistenza dei trigger per assicurare esperienze diverse.

Gli sviluppatori hanno già ricevuto il DualShock 5 (nome ancora da confermare), in modo da poter effettuare i primi test sul campo a distanza di poco più di un anno dal lancio ufficiale di PlayStation 5.

E PlayStation 4?

Nonostante il 2020 sia ora ufficialmente l'anno di PlayStation 5, Sony comunica di non avere alcuna intenzione di abbandonare gli utenti PS4, anzi. La console dei record accoglierà a breve attesissimi titoli come Death Stranding, The Last of Us Part II e Ghost of Tsushima (che, scommettiamo, gireranno anche su PS5).

Cosa ne pensate dell'annuncio di PlayStation 5? Quale sarà il prezzo di lancio della console next gen?