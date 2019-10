Curiosità

di Rina Zamarra - 08/10/2019 14:07 | aggiornato 08/10/2019 14:17

L’X-Wing LEGO di Star Wars è apparso sulle Alpi Svizzere per un evento legato al Triple Force Day del 4 ottobre: il modello è formato da 2,5 milioni di mattoncini.

0 condivisioni

Il 4 ottobre 2019 le Alpi Svizzere sono state protagoniste di un evento eccezionale. L’X-Wing LEGO di Star Wars è atterrato a 3.454 metri sul livello del mare sul passo montano del Jungfrau, al confine tra il Cantone di Berna e il Cantone Vallese.

La riproduzione è davvero straordinaria. Si tratta, infatti, di un modello grande 10 metri e costituito da 2,5 milioni di mattoncini LEGO, per la cui costruzione sono state necessarie ben 1.500 ore di lavoro. La realizzazione è stata affidata a un team di 10 persone, guidate da Georg Schmitt (LEGO Certified Professional).

LEGO 12 LEGO Facebook Twitter Pinterest X-Wing LEGO di Star Wars

LEGO Facebook Twitter Pinterest Il magnifico X-Wing LEGO di Star Wars

LEGO Facebook Twitter Pinterest L'X-Wing LEGO di Star Wars con 2,5 milioni di mattoncini

LEGO Facebook Twitter Pinterest Il retro dell'X-Wing LEGO di Star Wars

LEGO Facebook Twitter Pinterest Un dettaglio dell'X-Wing LEGO di Star Wars

LEGO Facebook Twitter Pinterest Il posizionamento dell'X-Wing LEGO di Star Wars

LEGO Facebook Twitter Pinterest X-Wing LEGO di Star Wars visto dall'alto

LEGO Facebook Twitter Pinterest X-Wing LEGO di Star Wars sulla neve

LEGO Facebook Twitter Pinterest I realizzatori dell'X-Wing LEGO di Star Wars

LEGO Facebook Twitter Pinterest Il team di costruttori del'X-Wing LEGO di Star Wars

LEGO Facebook Twitter Pinterest Un particolare dell'X-Wing LEGO di Star Wars

LEGO Facebook Twitter Pinterest X-Wing LEGO di Star Wars sulle Alpi Svizzere

Chiudi 1 di 12

LEGO non ha scelto un giorno qualsiasi per mostrare il proprio X-Wing. La data, infatti, coincide con quella del Force Friday 2019 che, come forse sapete, si è trasformata nel Triple Force Friday. Proprio quando l’X-Wing faceva la sua comparsa sulle Alpi Svizzere, venivano lanciati anche i nuovi prodotti relativi alla serie live-action The Mandalorian, il videogioco Star Wars Jedi: Fallen Order e il merchandise dell’ultimo episodio della trilogia sequel Star Wars: L'ascesa di Skywalker, in uscita nei cinema italiani il 18 dicembre 2019.

LEGO, dunque, ha ideato questa iniziativa speciale in concomitanza con la giornata evento dedicata a Star Wars, per festeggiare la propria collaborazione con la casa di produzione Lucasfilm. Sono 20 anni che le due società collaborano insieme e sono 20 anni che LEGO produce set speciali dedicati a Star Wars.

Florian Gmeiner, Senior Marketing Director della divisione tedesca di LEGO, ha dichiarato:

Giocare con i mattoncini LEGO fa volare l’immaginazione e ci consente di raccontare delle storie e a volte di superare delle sfide. Con questo evento vorremmo invitare tutti a credere nei loro sogni e nel loro potenziale perché: 'La Forza è nelle tue mani'.

Che ne dite dell'X-Wing LEGO a grandezza naturale?