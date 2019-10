The Walking Dead diventa un videogioco in realtà virtuale

The Walking Dead diventa un videogioco in realtà virtuale

Penso che sia un enigma così bello ciò che accade a una persona dopo la fine del mondo quando decide di indossare la maschera di pelle di un essere umano morto e tenerlo sempre addosso. Credo che sia un mistero così meraviglioso: chi e perché qualcuno decide di farlo? E penso se gli fai togliere la maschera sminuisci la questione. Quindi, penso che lo vedrete con quella maschera, per gran parte del tempo di Beta in The Walking Dead.

Penso che ci sia un aspetto da setta. Alpha è un leader così carismatico e Beta è un vero credente. Quindi, penso che ci sia un elemento che penso possa sembrare così. Certamente Samantha Morton ha detto che è un elemento simile a quello che sta canalizzando. Perché queste persone devono essere dei veri credenti in una filosofia che è davvero piuttosto estrema in qualche modo.

Impareremo a conoscere meglio i nostri avversari, ai vertici del branco (viene usato, non a caso, il termine "pack") dei Sussurratori, e incontreremo anche per la prima volta un nuovo personaggio, Gamma (Thora Birch), già nota ai lettori del fumetto.

Sono ben due le versioni del promo di The Walking Dead 10x02 già disponibili. In entrambe, i protagonisti sono Alpha (Samantha Morton) e Beta (Ryan Hurst).

Alpha, Beta e la nuova arrivata, per noi: Gamma. Ecco cosa ci aspetta nel prossimo episodio di The Walking Dead, il secondo della stagione 10, con questa anteprima video.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok