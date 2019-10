TV News

di Giuseppe Benincasa - 08/10/2019 13:57 | aggiornato 08/10/2019 14:01

La 53esima edizione di Lucca Comics & Games sarà un appuntamento importante per i fan di The Witcher!

Le atmosfere fantasy della serie TV The Witcher avvolgeranno le vecchie mura della città di Lucca. Infatti, la prossima edizione di Lucca Comics & Games mostrerà ai fan, in anteprima mondiale, il nuovo trailer dello show originale prodotto da Netflix.

Oggi, 8 ottobre 2019, a Milano è stato presentato il programma della 53esima edizione della più importante manifestazione della cultura pop in Italia.

Tra gli eventi dell'Area Movie di Lucca Comics & Games è stata annunciata la proiezione dell'atteso nuovo trailer di The Witcher, seguita da un panel che ospiterà la creatrice dello show, Lauren Schmidt Hissrich, e due delle giovani protagoniste, ovvero Anya Chalotra e Freya Allan, che interpretano rispettivamente Yennefer e Ciri. L'aspetto di questi due personaggi è già stato mostrato nelle prime immagini ufficiali della serie TV fantasy, che vi riproponiamo in questa gallery:

Il poster ufficiale di The Witcher

Un primo piano di Yennefer, interpretata da Anya Chalotra

Un'immagine ravvicinata di Ciri, interpretata da Freya Allan

Un intenso primo piano di Geralt, portato in scena da Henry Cavill

Cirilla Fiona Elen Riannon in primo piano

Yennefer, potente strega della saga di The Witcher

Henry Cavill interpreta Geralt nella serie di The Withcer

1 di 7

Lauren S. Hissrich, oltre che essere sceneggiatrice di The Witcher, figura anche come produttrice esecutiva. Al suo attivo ha alcune serie di spicco come The Umbrella Academy, Daredevil e Parenthood.

La serie televisiva di Netflix - che si è già mostrata con un teaser trailer - non ha ancora una data di uscita ma si può presumere che questa sarà svelata durante l'evento al Lucca Comics & Games e, come preannunciato, dovrebbe essere fissata entro la fine del 2019.

La prima stagione sarà composta da un totale di 8 episodi. Nel cast, oltre le già citate Chalotra e Allan, i fan ritroveranno l'Uomo d'Acciaio dell'Universo Cinematografico Esteso DC (DCEU), ovvero Henry Cavill nei panni del protagonista Geralt of Rivia, Joey Batey nel ruolo di Jaskier, MyAnna Buring nelle vesti di Tissaia, Tom Canton nel ruolo di Filavandrel, Eamon Farren sarà Cahir, Björn Hlynur Haraldsson sarà Eist e Adam Levy nei panni di Mousesack.

The Witcher all'Area Fantasy

Infine, per completare l'esperienza The Witcher a Lucca, ci sarà l'opportunità di incontrare lo scrittore che ha dato vita all'universo letterario con protagonista Geralt of Rivia, ovvero Andrzej Sapkowski.

