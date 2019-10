Cinema

Battute scorrette, imprecazioni, sparatorie ed esplosioni come se non ci fosse un domani sono protagoniste del red-band trailer di Zombieland: Doppio colpo... insieme al ritorno di Bill Murray!

Può un film sopra le righe, con quattro protagonisti fuori dagli schemi e con zombie, sparatorie ed esplosioni come se non ci fosse un domani non avere un red-band trailer? Ovviamente, no. E infatti, dopo quella politicamente corretta (che trovate qui sotto), Sony Pictures ha condiviso l'anteprima uncensored di Zombieland: Doppio colpo (che potete guardare in copertina)

Mentre una compassata voce fuori campo annuncia che è molto più di un promo pieno di parolacce, i 4 protagonisti fanno il loro ingresso alla Casa Bianca (nientemeno) sulle note di Everybody (Backstreet's Back) dei Backstreet Boys.

Sono passati 10 anni dagli eventi di Zombieland e Columbus (Jesse Eisenberg), Tallahassee (Woody Harrelson), Wichita (Emma Stone) e Little Rock (Abigail Breslin) sono cambiati. Così come è diversa la realtà che si trovano ad affrontare. Ma le regole per sopravvivere all'apocalisse zombie e l'umorismo tagliente sono sempre gli stessi.

Tra improbabili festeggiamenti natalizi e corse in monopattino, la "famiglia disfunzionale" di sopravvissuti impreca a più non posso e si scambia "amorevoli" battute, mentre vecchi e nuovi protagonisti si affacciano nella loro esistenza.

Per la gioia dei fan, nel trailer (ri)compare Bill Murray (morto... almeno, all'apparenza, nel primo film). La star di Ghostbusters sembra il protagonista di una vecchia registrazione di una intervista con il celebre giornalista e presentatore TV Al Roker. Tuttavia, chi può dirlo con sicurezza?

Quello che è certo, è che nella vita di Columbus, Tallahassee, Wichita e Little Rock entreranno altre persone. Ovvero la svampita "pink lady" Madison (Zoey Deutch), la risoluta Nevada (Rosario Dawson) e altri due personaggi con... molto in comune con due dei protagonisti, ovvero il cowboy (Albuquerque) e l'ordinario Flagstaff (Thomas Middleditch).

Ma non solo. I 4 sopravvissuti dovranno vedersela anche con non-morti più evoluti (il regista, Ruben Fleischer, ha parlato di "zombie T-800").

Riusciranno a cavarsela anche stavolta? Di sicuro, lo spirito non fa loro difetto. Almeno, a giudicare da come Wichita mette in guardia Tallahassee dal gustarsi i sigari trovati nella Stanza Ovale della Casa Bianca e probabilmente lasciati lì dall'amministrazione Clinton.

Zombieland: Doppio colpo arriverà nei cinema USA il 18 ottobre. Invece, i fan italiani dovranno avere un po' più di pazienza e aspettare fino al 14 novembre.